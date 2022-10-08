Главнокомандующий вооруженными силами Литвы совершил неанонсированный визит в Украину

Залужный отметил, что визит его литовского коллеги в Украину – это свидетельство поддержки и солидарности со стороны Литвы.

"Я ценю вовлеченность и помощь Литовской Республики, действенную поддержку военных, высокий уровень нашего военного сотрудничества, а также гостеприимство, с которым литовский народ встретил беженцев из Украины", – подчеркнул он.

Делегации вооруженных сил Литвы рассказали о ситуации с безопасностью в Украине, о численности оккупационных войск на территории страны, вдоль границы и "на территории соседних стран", а также о потерях РФ на войне.

"Кроме того, были обсуждены оценка вероятного характера действий противника в дальнейшем, ситуация с безопасностью на украинско-белорусской границе, тенденции развития военно-стратегической обстановки в Восточной Европе и Черноморском регионе", – говорится в релизе.

Когда именно состоялся визит, не уточняется. Рупшис сообщил в Facebook, что это было на прошлой неделе.

"Мы обсудили нашу дальнейшую поддержку в зависимости от их потребностей. Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать украинских братьев по оружию", – написал он.