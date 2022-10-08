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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Главнокомандующий вооруженными силами Литвы совершил неанонсированный визит в Украину

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Залужный и Рупшис встретились в Украине
Залужный и Рупшис встретились в Украине
Фото: Valdemaras Rupšys / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный встретился с главнокомандующим вооруженными силами Литвы Вальдемарасом Рупшисом, который посетил Украину. Об этом проинформировала 7 октября пресс-служба Генштаба ВСУ.

Залужный отметил, что визит его литовского коллеги в Украину – это свидетельство поддержки и солидарности со стороны Литвы. 

"Я ценю вовлеченность и помощь Литовской Республики, действенную поддержку военных, высокий уровень нашего военного сотрудничества, а также гостеприимство, с которым литовский народ встретил беженцев из Украины", – подчеркнул он. 

https://www.facebook.com/ValdemarasRupsysLKvadas/posts/pfbid02dYMn5E5Y6APuPbaaNpFxX6rAPRZd4y6fJpfb2p7TzaCoNLhxeX2cbxLLLHQv32jfl

Делегации вооруженных сил Литвы рассказали о ситуации с безопасностью в Украине, о численности оккупационных войск на территории страны, вдоль границы и "на территории соседних стран",  а также о потерях РФ на войне. 

"Кроме того, были обсуждены оценка вероятного характера действий противника в дальнейшем, ситуация с безопасностью на украинско-белорусской границе, тенденции развития военно-стратегической обстановки в Восточной Европе и Черноморском регионе", – говорится в релизе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02gtCw7j6Q6x35izpGPENLzWARqDdWHAkYP5CnPQNUKLrV8YGnsNshoLF1bGX25etMl

Когда именно состоялся визит, не уточняется. Рупшис сообщил в Facebook, что это было на прошлой неделе. 

"Мы обсудили нашу дальнейшую поддержку в зависимости от их потребностей. Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать украинских братьев по оружию", – написал он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Литва, ВСУ, война России против Украины, визит, Валерий Залужный
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