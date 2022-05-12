Голтвенко: Металлургические заводы будут отстроены за деньги врага, как только мы освободим Мариуполь

"Предприятия будут восстановлены за деньги врага. А технологии на сегодняшний день достигли такого уровня, что отстроить комбинат можно будет очень быстро. Тем более что вся документация переведена в электронный формат и выполнять реконструкцию будет намного легче", – заявил он.

По словам руководителя, сейчас ситуация на "Азовстали" крайне тяжелая, так как только за предыдущие сутки противник нанес более 36 авиаударов, но над заводом продолжает развеваться флаг Украины. Голтвенко убежден, что сегодня главная задача всего мирового сообщества – помочь с эвакуацией украинских бойцов, которые выполнили свой долг "уже не на 100%, а на 300".

"По двум металлургическим предприятиям в Мариуполе сейчас созданы рабочие группы, которые проводят оценку, эта работа ведется на постоянной основе, потому что обстрелы не прекращаются. Мы составляем оценку, исходя из спутниковых снимков и стоимости восстановления. И когда вернем Мариуполь, заводы будут отстроены", – подытожил он.

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