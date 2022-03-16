Гордон: Путин в Европу не пойдет, потому что не пройдет Украину, которая уже победила

"Пойдет ли Путин дальше в Европу? Думаю, Путин дальше никуда не пойдет, потому что он не пройдет Украину. Украина уже победила, она уже им не пройдена и не будет пройдена никогда. Потому что весь народ защищает свою страну, защищает свободу и защищает сопредельные страны тоже", – заявил Гордон.

Он отметил, что Путин хотел бы завоевать и другие соседние страны, потому что ненавидит их.

"Что касается его планов, это же как зверь, напившийся крови: если он проходит первый бастион, он идет дальше. Конечно, Путин очень хотел бы завоевать страны Балтии, он их тоже ненавидит. Польшу ненавидит страшно, Молдову ненавидит. Конечно, он хотел бы взять эти страны, а заодно и Грузию, Армению… Но хотеть не вредно, вредно не хотеть", – подчеркнул Гордон.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Война России против Украины. Главное