"Грамотно скомпонованная полуправда". Комбат Купол прокомментировал ситуацию с интервью The Washington Post

Купол: Не ищите "зрады" там, где ее нет. Не манипулируйте на моих эмоциях и вырванных из контекста словах Фото: Роман Николаев / FRONT 18

По его словам, журналисты издания не совсем корректно передали его слова и интерпретировали их по-своему.

"Пересмотрел конечный результат – и сам был потрясен, насколько все как-то не так. Верю, что просто от незнания, а не специально покромсали мой рассказ... Не так страшна откровенная ложь, как полуправда. Особенно грамотно скомпонованная. Вот будто и твои слова, мысли. Но так слеплены в кучу, что от контекста немного не по себе. Что-то похожее случилось и со мной", – написал военный.

По его словам, в публикацию попала лишь часть сказанного и "не совсем то, что я хотел донести до людей". Комбат подчеркнул, что его критика – "это не желание втоптать в грязь украинскую армию", а, наоборот, желание изменить ее к лучшему. Он отметил, что понимает важность информационного фронта и считает, что журналисты "делают одно дело" с военными.

Купол отметил, что давал интервью в период тяжелых боев и позволил себе лишние эмоции, а сказанное было его личным мнением, а не позицией командования ДШВ.

"Впрочем, сейчас я общаюсь с командованием. Есть конструктивный диалог и понимание того, что нужно изменить, чтобы потерь было меньше, а успехов больше. И напоследок. Не ищите "зрады" там, где ее нет. Не манипулируйте на моих эмоциях и вырванных из контекста словах", – резюмировал "Купол" и призвал украинцев не враждовать между собой.