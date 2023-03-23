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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Грамотно скомпонованная полуправда". Комбат Купол прокомментировал ситуацию с интервью The Washington Post

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Купол: Не ищите "зрады" там, где ее нет. Не манипулируйте на моих эмоциях и вырванных из контекста словах
Купол: Не ищите "зрады" там, где ее нет. Не манипулируйте на моих эмоциях и вырванных из контекста словах
Фото: Роман Николаев / FRONT 18

Командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ подполковник Анатолий Козел (позывной Купол), который дал резонансное интервью газете The Washington Post, 22 марта прокомментировал ситуацию в своем Facebook.

По его словам, журналисты издания не совсем корректно передали его слова и интерпретировали их по-своему.

"Пересмотрел конечный результат  и сам был потрясен, насколько все как-то не так. Верю, что просто от незнания, а не специально покромсали мой рассказ... Не так страшна откровенная ложь, как полуправда. Особенно грамотно скомпонованная. Вот будто и твои слова, мысли. Но так слеплены в кучу, что от контекста немного не по себе. Что-то похожее случилось и со мной", – написал военный.

По его словам, в публикацию попала лишь часть сказанного и "не совсем то, что я хотел донести до людей". Комбат подчеркнул, что его критика – "это не желание втоптать в грязь украинскую армию", а, наоборот, желание изменить ее к лучшему. Он отметил, что понимает важность информационного фронта и считает, что журналисты "делают одно дело" с военными. 

Купол отметил, что давал интервью в период тяжелых боев и позволил себе лишние эмоции, а сказанное было его личным мнением, а не позицией командования ДШВ.

"Впрочем, сейчас я общаюсь с командованием. Есть конструктивный диалог и понимание того, что нужно изменить, чтобы потерь было меньше, а успехов больше. И напоследок. Не ищите "зрады" там, где ее нет. Не манипулируйте на моих эмоциях и вырванных из контекста словах",  резюмировал "Купол" и призвал украинцев не враждовать между собой.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02yHJSsPGfR3ae6Z12KArBaNT7hY5kYzLrk66sPqina4Y8VhkPXyqqKrceUJCYQeCml&id=100004876033581

Контекст:

Командир Купол был одним из собеседников издания The Washington Post, которое 13 марта опубликовало материал о том, что силы обороны Украины потеряли на поле боя многих опытных бойцов, а неопытность новобранцев вместе с нехваткой оружия вызывает "пессимизм" в Украине по поводу способности провести "столь разрекламированное контрнаступление".

В статье цитаты собеседников издания перемежались рассуждениями и выводами журналистов. Большая часть чиновников, которых цитирует The Washington Post, высказались анонимно. В материале приведены также цитаты американских спикеров, главы Офиса президента Андрея Ермака и некоторые публичные заявления политического и военного руководства Украины, о том, что подготовка к контрнаступлению продолжается, и победа реальна, если Запад предоставит достаточно помощи. Однако, утверждалось в статье на основании слов Купола и других военных, "на передовой настроение мрачное".

Одна из авторов статьи – глава киевского бюро The Washington Post Изабель Хуршудян. Перед тем как возглавить его, она около двух лет проработала корреспондентом московского бюро газеты. 16 марта она написала в Twitter, что Купол, когда беседовал с ней, понимал риск "какой-то профессиональной расправы" за критику, но все равно решил дать интервью.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя публикацию, заявил, что ее содержание "не соответствует действительности – от слова совсем" и способствует расшатыванию ситуации в Украине.

После выхода интервью комбата Купола командование ДШВ решило перевести на должность заместителя командира батальона учебного центра, а тот в ответ написал рапорт на увольнение, сообщала "Украинская правда". 

Позднее в Десантно-штурмовых войсках подтвердили информацию о переводе. Представитель ДШВ Валентин Шевченко сообщил, что по факту "распространения в интервью офицером ДШВ недостоверной информации проведена служебная проверка". Установлено, что он нарушил правила общения с медиа, не получив разрешения от командира. Данные Купола о высоком уровне потерь среди украинских военных Шевченко назвал "завышенными". 

Теги: СМИ, военные, десантники, украинский военный, журналисты, война России против Украины, интервью, The Washington Post, Десантно-штурмовые войска, критика, потери
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