Пентагон планирует возобновить сверхсекретные военные программы в Украине – Washington Post

Одобрение парламентом позволит американским военным привлекать украинских оперативников для наблюдения за перемещениями российских войск и противодействия дезинформации, говорится в статье.
Газета сообщает, что конгрессмены вряд ли примут решение до осени.
"Представители оборонного ведомства готовят предложение для рассмотрения законодателями в ближайшие месяцы, когда начнется работа над законопроектом о политике и финансировании Пентагона в 2024 году", – говорят источники.
Остается непонятным, позволит ли администрация президента США Джо Байдена американским командам вернуться в Украину для надзора за операциями или ими будут руководить из соседних стран, отмечают журналисты.
"Известно, что ни один американский военнослужащий не действовал там с начала войны, кроме небольшого количества, предназначенного для посольства США в Киеве", – пишет WP.
Официальные лица Конгресса поделились мнением, что трудно предсказать решение парламента, учитывая, что некоторые республиканцы и так считают потраченные на помощь Украине средства "огромными".
Другие утверждают, что относительно небольшие расходы на программы ($15 млн в год) на такую деятельность во всем мире – хорошая сделка, особенно по сравнению с десятками миллиардов долларов, которые тратятся на обучение и вооружение украинских сил и пополнение запасов в США, говорится в статье.
Накануне WP опубликовала информацию о том, что Украина использует данные Пентагона для ракетных ударов по России. Украинские официальные источники подтвердили газете, что используют координаты, предоставленные или подтвержденные США и их союзниками, для подавляющего большинства ударов с использованием ракетных систем, поставленных Западом.
Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Новый пакет США в $2,175 млрд включает $425 млн помощи по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона, а также $1,75 млрд в рамках USAI, отметил спикер Пентагона Пэт Райдер.
СМИ сообщали, что средства в рамках USAI, в частности, пойдут на покупку ракет малого диаметра наземного базирования (GLSDB) производства Boeing Co, дальность действия которых составляет 94 мили (150 км). GLSDB можно запускать с уже имеющихся в Украине ракетных систем MLRS-M270 и HIMARS.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
США 3 февраля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $2,175 млрд. В него войдут: дополнительные боеприпасы для HIMARS; дополнительные артснаряды калибра 155 мм; дополнительные минометные снаряды калибра 120 мм; 190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и боеприпасами; 181 транспортное средство MRAP; 250 единиц Javelin; 2 тыс. противотанковых ракет; противопехотные боеприпасы Claymore; подрывные боеприпасы; два ЗРК Hawk, четыре радара воздушной разведки; 20 контрбатарейных радаров; зенитные пушки и боеприпасы к ним.