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Пентагон планирует возобновить сверхсекретные военные программы в Украине – Washington Post

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Предполагаемый бюджет украинских программ Пентагона $15 млн в год
Предполагаемый бюджет украинских программ Пентагона – $15 млн в год
Фото: defense.gov

Министерство обороны США призвало Конгресс возобновить финансирование двух сверхсекретных программ в Украине, приостановленных перед вторжением России в 2022 году. Об этом 10 февраля пишет The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих чиновников Пентагона.

Одобрение парламентом позволит американским военным привлекать украинских оперативников для наблюдения за перемещениями российских войск и противодействия дезинформации, говорится в статье.

Газета сообщает, что конгрессмены вряд ли примут решение до осени. 

"Представители оборонного ведомства готовят предложение для рассмотрения законодателями в ближайшие месяцы, когда начнется работа над законопроектом о политике и финансировании Пентагона в 2024 году", – говорят источники.

Остается непонятным, позволит ли администрация президента США Джо Байдена американским командам вернуться в Украину для надзора за операциями или ими будут руководить из соседних стран, отмечают журналисты.

"Известно, что ни один американский военнослужащий не действовал там с начала войны, кроме небольшого количества, предназначенного для посольства США в Киеве", – пишет WP.

Официальные лица Конгресса поделились мнением, что трудно предсказать решение парламента, учитывая, что некоторые республиканцы и так считают потраченные на помощь Украине средства "огромными".

Другие утверждают, что относительно небольшие расходы на программы ($15 млн в год) на такую деятельность во всем мире – хорошая сделка, особенно по сравнению с десятками миллиардов долларов, которые тратятся на обучение и вооружение украинских сил и пополнение запасов в США,  говорится в статье.

Накануне WP опубликовала информацию о том, что Украина использует данные Пентагона для ракетных ударов по России. Украинские официальные источники подтвердили газете, что используют координаты, предоставленные или подтвержденные США и их союзниками, для подавляющего большинства ударов с использованием ракетных систем, поставленных Западом.

Контекст:

Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Новый пакет США в $2,175 млрд включает $425 млн помощи по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона, а также $1,75 млрд в рамках USAI, отметил спикер Пентагона Пэт Райдер.

СМИ сообщали, что средства в рамках USAI, в частности, пойдут на покупку ракет малого диаметра наземного базирования (GLSDB) производства Boeing Co, дальность действия которых составляет 94 мили (150 км). GLSDB можно запускать с уже имеющихся в Украине ракетных систем MLRS-M270 и HIMARS.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

США 3 февраля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $2,175 млрд. В него войдут: дополнительные боеприпасы для HIMARS; дополнительные артснаряды калибра 155 мм; дополнительные минометные снаряды калибра 120 мм; 190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и боеприпасами; 181 транспортное средство MRAP; 250 единиц Javelin; 2 тыс. противотанковых ракет; противопехотные боеприпасы Claymore; подрывные боеприпасы; два ЗРК Hawk, четыре радара воздушной разведки; 20 контрбатарейных радаров; зенитные пушки и боеприпасы к ним.

Теги: США, Пентагон, Конгресс США, разведка, военная помощь, война России против Украины, The Washington Post
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