Пентагон планирует возобновить сверхсекретные военные программы в Украине – Washington Post

Одобрение парламентом позволит американским военным привлекать украинских оперативников для наблюдения за перемещениями российских войск и противодействия дезинформации, говорится в статье.

Газета сообщает, что конгрессмены вряд ли примут решение до осени.

"Представители оборонного ведомства готовят предложение для рассмотрения законодателями в ближайшие месяцы, когда начнется работа над законопроектом о политике и финансировании Пентагона в 2024 году", – говорят источники.

Остается непонятным, позволит ли администрация президента США Джо Байдена американским командам вернуться в Украину для надзора за операциями или ими будут руководить из соседних стран, отмечают журналисты.

"Известно, что ни один американский военнослужащий не действовал там с начала войны, кроме небольшого количества, предназначенного для посольства США в Киеве", – пишет WP.

Официальные лица Конгресса поделились мнением, что трудно предсказать решение парламента, учитывая, что некоторые республиканцы и так считают потраченные на помощь Украине средства "огромными".

Другие утверждают, что относительно небольшие расходы на программы ($15 млн в год) на такую деятельность во всем мире – хорошая сделка, особенно по сравнению с десятками миллиардов долларов, которые тратятся на обучение и вооружение украинских сил и пополнение запасов в США, говорится в статье.

Накануне WP опубликовала информацию о том, что Украина использует данные Пентагона для ракетных ударов по России. Украинские официальные источники подтвердили газете, что используют координаты, предоставленные или подтвержденные США и их союзниками, для подавляющего большинства ударов с использованием ракетных систем, поставленных Западом.