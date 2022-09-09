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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гранатометчика "ДНР" из Одесской области приговорили к 15 годам лишения свободы

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Суд признал боевика виновным в участии в террористической организации и государственной измене
Суд признал боевика виновным в участии в террористической организации и государственной измене
Фото: depositphotos.com

Гранатометчика террористической организации "ДНР" приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Прокуроры в суде доказали, что в мае 2014 года уроженец Одесской области присоединился к боевикам "ДНР" и почти восемь лет оказывал вооруженное сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении антитеррористической операции.

"В дальнейшем осужденный с 24 февраля 2022 года, находясь на должности гранатометчика в составе боевого подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка "ДНР", участвовал в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории Донецкой области", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, злоумышленник противостоял ВСУ в населенных пунктах Прохоровка, Каменское, Солнечное, Хлебодаровка, Донецкое, Вольное, Ближнее, Бугаз, Новотроицкое, Оленовка и Березовое Донецкой области, а также участвовал в их оккупации.

Украинские военные взяли боевика в плен в ходе боевых столкновений.

Во время судебного разбирательства он признал свою вину в совершении инкриминируемых преступлений. Суд признал его виновным в участии в террористической организации и государственной измене (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, прокуратура, оккупация, террористы, боевики, приговор, ДНР, ВСУ, война России против Украины
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