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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты выводят военную технику из Мариуполя – Андрющенко

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Россияне перегоняют военную технику из Мариуполя в сторону Бердянска
Россияне перегоняют военную технику из Мариуполя в сторону Бердянска
Фото: EPA

Российские войска начали вывод военной техники из оккупированного Мариуполя в направлении Бердянска. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 9 сентября в Telegram.

"Оккупанты начали вывод военной техники из Мариуполя. Даже той, которая до этого была окопана. Техника двигается в сторону Бердянска", – сообщил он.

По его данным, заметно усилилась охрана и военные патрули возле здания филармонии, где оккупанты планируют устроить "суд" над пленными защитниками Украины. В здании со вчерашнего дня появилось много российских военных.

Также Андрющенко отметил, что оккупанты усиливают контрпартизанские меры.

"Усиленные патрули и блокпосты почти во всех районах города. Впервые стационарный патруль наблюдается у дома Драмтеатра. Проверки всех без исключения автомобилей. Очередная волна обысков и взломов квартир работников правоохранительных органов и военнослужащих Украины со стороны "МГБ ДНР". Ищут тайники, оборудование связи", – написал он.

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. До сих пор город остается под российской оккупацией.

По данным Петра Андрющенко, в настоящее время в Мариуполе остается 120–130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил 11 августа, что мариупольскую камерную филармонию российские оккупанты превращают в место "судилища" над украинскими военнопленными. Для этого на сцене филармонии они устанавливают тюремные клетки

Теги: Мариуполь, военная техника, партизаны, Бердянск, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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