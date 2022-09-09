Оккупанты выводят военную технику из Мариуполя – Андрющенко

"Оккупанты начали вывод военной техники из Мариуполя. Даже той, которая до этого была окопана. Техника двигается в сторону Бердянска", – сообщил он.
По его данным, заметно усилилась охрана и военные патрули возле здания филармонии, где оккупанты планируют устроить "суд" над пленными защитниками Украины. В здании со вчерашнего дня появилось много российских военных.
Также Андрющенко отметил, что оккупанты усиливают контрпартизанские меры.
"Усиленные патрули и блокпосты почти во всех районах города. Впервые стационарный патруль наблюдается у дома Драмтеатра. Проверки всех без исключения автомобилей. Очередная волна обысков и взломов квартир работников правоохранительных органов и военнослужащих Украины со стороны "МГБ ДНР". Ищут тайники, оборудование связи", – написал он.
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. До сих пор город остается под российской оккупацией.
По данным Петра Андрющенко, в настоящее время в Мариуполе остается 120–130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил 11 августа, что мариупольскую камерную филармонию российские оккупанты превращают в место "судилища" над украинскими военнопленными. Для этого на сцене филармонии они устанавливают тюремные клетки.