Оккупанты выводят военную технику из Мариуполя – Андрющенко

"Оккупанты начали вывод военной техники из Мариуполя. Даже той, которая до этого была окопана. Техника двигается в сторону Бердянска", – сообщил он.

По его данным, заметно усилилась охрана и военные патрули возле здания филармонии, где оккупанты планируют устроить "суд" над пленными защитниками Украины. В здании со вчерашнего дня появилось много российских военных.

Также Андрющенко отметил, что оккупанты усиливают контрпартизанские меры.

"Усиленные патрули и блокпосты почти во всех районах города. Впервые стационарный патруль наблюдается у дома Драмтеатра. Проверки всех без исключения автомобилей. Очередная волна обысков и взломов квартир работников правоохранительных органов и военнослужащих Украины со стороны "МГБ ДНР". Ищут тайники, оборудование связи", – написал он.