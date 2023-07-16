Игнат: Сейчас нет другого способа, кроме как размещать средства ПВО ближе к населенным пунктам. Если их разместить дальше – противник воспользуется брешами

Игната спросили, возможно ли сбивать ракеты и беспилотники оккупантов до того момента, как они залетают в населенный пункт, а их обломки падают на дома и наносят ущерб.

Спикер ВС ВСУ, отвечая, отметил, что у Украины есть старые советские системы ПВО и те, что ей предоставили партнеры. По словам Игната, этого недостаточно, чтобы "взять Украину в кольцо ПВО так, чтобы мышь не проскочила".

"Возьмем Киев… На окраинах размещены различные системы ПВО, а дальше размещены мобильные огневые группы, авиация работает в тех местах, где меньше систем ПВО. Города защищены таким образом, чтобы населенный пункт взять в кольцо, и по возможности средства ПВО размещены как можно плотнее, чтобы уничтожать вражеские цели. Если средства ПВО разместить дальше, то противник воспользуется брешами. Сейчас нет другого способа, кроме как размещать средства ПВО ближе к населенным пунктам", – пояснил спикер ВС ВСУ.