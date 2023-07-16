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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Игнат: Сейчас нет другого способа, кроме как размещать средства ПВО ближе к населенным пунктам. Если их разместить дальше – противник воспользуется брешами

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На окраинах Киева размещены различные системы ПВО, отметил Игнат
На окраинах Киева размещены различные системы ПВО, отметил Игнат
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (иллюстративное)

Система ПВО Украины построена так, чтобы защитить город. Об этом 16 июля в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

Игната спросили, возможно ли сбивать ракеты и беспилотники оккупантов до того момента, как они залетают в населенный пункт, а их обломки падают на дома и наносят ущерб.  

Спикер ВС ВСУ, отвечая, отметил, что у Украины есть старые советские системы ПВО и те, что ей предоставили партнеры. По словам Игната, этого недостаточно, чтобы "взять Украину в кольцо ПВО так, чтобы мышь не проскочила".

"Возьмем Киев… На окраинах размещены различные системы ПВО, а дальше размещены мобильные огневые группы, авиация работает в тех местах, где меньше систем ПВО. Города защищены таким образом, чтобы населенный пункт взять в кольцо, и по возможности средства ПВО размещены как можно плотнее, чтобы уничтожать вражеские цели. Если средства ПВО разместить дальше, то противник воспользуется брешами. Сейчас нет другого способа, кроме как размещать средства ПВО ближе к населенным пунктам", – пояснил спикер ВС ВСУ.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.

По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% от примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.

28 июня Military Media Center при Минобороны Украины сообщал, что в период с 21-го по 27 июня оккупанты увеличили применение ударных БПЛА в 1,4 раза.

Теги: Украина, авиация, ПВО, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, Воздушные силы Украины, спикер, российские оккупанты, Юрий Игнат
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