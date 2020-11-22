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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Илларионов: Почему-то используют замораживание в качестве пугалки. А замораживание конфликта – это прекращение гибели украинцев

Украина сможет вернуть оккупированные Россией территории только тогда, когда главой Кремля станет человек, понимающий, "что такое международное право", заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман экс-советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

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Илларионов: Замораживания конфликта сейчас почему-то боятся. Почему-то используют этот термин в качестве пугалки
Илларионов: Замораживания конфликта сейчас почему-то боятся. Почему-то используют этот термин в качестве пугалки
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Экс-советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов считает, что на данный момент возможно достичь прекращения только активной фазы войны на Донбассе. 

"[Пока возможно] замораживание, совершенно верно. И надо сказать, что замораживания конфликта сейчас почему-то боятся. Почему-то используют этот термин в качестве пугалки "Мы не допустим замораживания конфликта". Замораживание конфликта – это прекращение гибели людей: прежде всего прекращение гибели украинцев", – сказал он в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. 

Илларионов привел пример замораживания конфликта между Восточной и Западной Германией после Второй мировой войны. 

"Это позволило Западной Германии бурно экономически развиваться, укреплять свои государственные институты и быть готовой к тому, что когда изменится геополитическая ситуация и когда руководителями Кремля окажутся люди, которые будут готовы к объединению Германии, это осуществить", – отметил он. 

Киев, по мнению Илларионова, может взять на вооружение такой подход. 

"Делать заявления сегодня, создавать органы, организации, учреждения, направленные на реинтеграцию территорий, которые находятся под военным контролем, под контролем спецслужб России, Кремля, невозможно. И являются чрезвычайно опасными подобные попытки. Потому что это значит предоставление возможностей для распространения соответствующей агентуры не только на территории оккупированных украинских территорий, но и на всю украинскую территорию. Поэтому в данном случае замораживание конфликта сегодня [необходимо] до тех времен, когда сложатся необходимые условия для решения вопросов суверенитета и территориальной целостности", – добавил он. 

Илларионов считает ошибочными заявления о том, что завершить войну и вернуть оккупированные Россией территории Киев может в ближайшее время. 

"Это сегодня невозможно. К этому можно будет прийти, когда изменится геополитическая ситуация в мире, изменится соотношение сил. И когда в Москве – в Кремле – будет сидеть человек и будут находиться люди, которые понимают, что такое международное право, что такое уважение международного права, что такое поддержание нормальных отношений со всеми соседями. Тогда к этому можно вернуться. До тех пор, пока это не произойдет, ставить такие задачи для украинских властей бессмысленно и ошибочно", – резюмировал он. 

Илларионов: Российское общество придет к пониманию того, что важнее любых украденных территорий добрые отношения с украинцами, молдаванами, грузинами. Читайте полную версию интервью

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Россия, Украина, Андрей Илларионов, Донбасс, война в Украине, конфликт, война на Донбассе
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