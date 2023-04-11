Из 1374 погибших во время оккупации Киевской области мирных жителей 195 до сих пор не опознаны – полиция

717 мирных жителей во время российской оккупации Киевской области были убиты из стрелкового оружия Фото: EPA

"Одним из главных аспектов работы полиции Киевской области является выявление тел погибших [во время оккупации] граждан. На сегодняшний день эта цифра составляет 1374 человека. Это гражданские, которые были убиты", – сказал он.

Небытов сообщил, что 717 из них были убиты из стрелкового оружия, 340 человек погибли от минных и осколочных ранений, причина смерти 317 человек не установлена.

"То есть более половины были расстреляны осознанно", – заявил он.

"До сих пор, к сожалению, остаются неопознанными 195 тел. По ним отобраны ДНК, поэтому мы просим… предоставлять информацию, чтобы мы установили абсолютно всех украинцев, которые погибли в Киевской области во время оккупации", – заявил начальник областной полиции.

Еще 279 человек считаются пропавшими без вести.

"Есть информация о том, что люди находятся и на территории РФ, их привозили туда принудительно, в так называемых "эвакуациях". Понимаем, что некоторые из этих людей находятся в тюрьме, и якобы россияне готовят себе обменный фонд", – добавил Небытов.