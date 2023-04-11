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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из 1374 погибших во время оккупации Киевской области мирных жителей 195 до сих пор не опознаны – полиция

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717 мирных жителей во время российской оккупации Киевской области были убиты из стрелкового оружия
717 мирных жителей во время российской оккупации Киевской области были убиты из стрелкового оружия
Фото: EPA

В Киевской области выявили тела 1374 мирных жителей, погибших во время российской оккупации. Об этом сообщил глава областной полиции Андрей Небытов на брифинге 11 апреля, пишет "Интерфакс-Украина".

"Одним из главных аспектов работы полиции Киевской области является выявление тел погибших [во время оккупации] граждан. На сегодняшний день эта цифра составляет 1374 человека. Это гражданские, которые были убиты", – сказал он.

Небытов сообщил, что 717 из них были убиты из стрелкового оружия, 340 человек погибли от минных и осколочных ранений, причина смерти 317 человек не установлена.

"То есть более половины были расстреляны осознанно", – заявил он.

"До сих пор, к сожалению, остаются неопознанными 195 тел. По ним отобраны ДНК, поэтому мы просим… предоставлять информацию, чтобы мы установили абсолютно всех украинцев, которые погибли в Киевской области во время оккупации", – заявил начальник областной полиции.

Еще 279 человек считаются пропавшими без вести.

"Есть информация о том, что люди находятся и на территории РФ, их привозили туда принудительно, в так называемых "эвакуациях". Понимаем, что некоторые из этих людей находятся в тюрьме, и якобы россияне готовят себе обменный фонд", – добавил Небытов.

Контекст:

После российского вторжения 24 февраля 2022 года Буча, Ирпень, Гостомель, Бородянка и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев.

2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.

В населенных пунктах региона, в том числе в Буче, были найдены тела убитых мирных жителей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Киевская область, война России против Украины, погибшие, Андрей Небытов
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