В Украине будут судить военного РФ по обвинению в убийстве и жестоком обращении с мирными жителями – Офис генпрокурора

"Расследованием установлено, что в марте 2022 года во время оккупации села Гавронщина Бучанского района Киевской области обвиняемый остановил на улице местного безоружного гражданского жителя, который не представлял для него никакой угрозы. Угрожая оружием, он заставил мужчину лечь на землю и выбивал информацию о его принадлежности к Вооруженным силам Украины и другим военным или общественным формированиям. После избиения поставил потерпевшего к стене и убил его выстрелом в голову из автоматического оружия", – говорится в сообщении.

Кроме этого, российский военный, по данным следствия, в состоянии алкогольного опьянения совместно с сослуживцами зашел в дом и приказал четырем людям пройти в одну комнату.

"Он долгое время держал пострадавших под прицелом и проводил их допрос. Затем приказал всем встать в шеренгу один за другим, аргументируя это тем, что не хочет тратить лишние патроны, сделал выстрел в потолок и покинул дом, пообещав прийти на следующий день и всех расстрелять", – заявили в Офисе генпрокурора.

Также военный обвиняется в завладении двумя автомобилями мирных жителей.

В суд направлен обвинительный акт по факту жестокого обращения с гражданским населением, соединенным с умышленным убийством, и других нарушений законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).