Руководство "Антонова" не пускало Нацгвардию на аэродром перед вторжением РФ – СМИ

В январе – феврале 2022 года тогда гендиректор ГП "Антонов" Сергей Бычков и его заместители перекрыли Нацгвардии доступ на аэродром. Как сказано в материале, представители Нацгвардии хотели возвести укрепления. Но, как рассказали источники УП в Службе безопасности, руководство "Антонова" не пускало военных на объект и требовало документы с указанием количества личного состава, воинских частей, вооружения и расположения средств ПВО. После того как такой документ был предоставлен, в начале февраля руководство под разными предлогами не давало разрешение и пустило Нацгвардию на аэродром только 23 февраля.

За месяц до вторжения руководству "Антонова" написали из агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA). Они предложили предприятию переместить самолеты на аэродром в Лейпциге (Германия), говорится в материале. По информации журналистов, парковочные места были готовы 26 января. Однако это предложение команда Бычкова проигнорировала и отправила "Мрію" в Гостомель на ремонт одного из шести двигателей.

По версии следователей, с которым общалась УП, именно деятельность экс-гендиректора ГП "Антонов" привела к потере "Мрії".