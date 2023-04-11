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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Руководство "Антонова" не пускало Нацгвардию на аэродром перед вторжением РФ – СМИ

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Об уничтожении самолета "Мрія", стоявшего в ангаре в Гостомеле под Киевом, стало известно 27 февраля
Об уничтожении самолета "Мрія", стоявшего в ангаре в Гостомеле под Киевом, стало известно 27 февраля
Фото: EPA

Перед вторжением России в Украину в феврале 2022 года руководство госпредприятия "Антонов" проигнорировало обращение Нацгвардии о доступе на аэродром в Гостомеле Киевской области. Об этом говорится в статье "Економічної правди", опубликованной 10 апреля.

В январе – феврале 2022 года тогда гендиректор ГП "Антонов" Сергей Бычков и его заместители перекрыли Нацгвардии доступ на аэродром. Как сказано в материале, представители Нацгвардии хотели возвести укрепления. Но, как рассказали источники УП в Службе безопасности, руководство "Антонова" не пускало военных на объект и требовало документы с указанием количества личного состава, воинских частей, вооружения и расположения средств ПВО. После того как такой документ был предоставлен, в начале февраля руководство под разными предлогами не давало разрешение и пустило Нацгвардию на аэродром только 23 февраля.

За месяц до вторжения руководству "Антонова" написали из агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA). Они предложили предприятию переместить самолеты на аэродром в Лейпциге (Германия), говорится в материале. По информации журналистов, парковочные места были готовы 26 января. Однако это предложение команда Бычкова проигнорировала и отправила "Мрію" в Гостомель на ремонт одного из шести двигателей.

По версии следователей, с которым общалась УП, именно деятельность экс-гендиректора ГП "Антонов" привела к потере "Мрії". 

Контекст:

Ан-225 "Мрія" был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет он совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.

На сайте госпредприятия "Антонов" указано, что самолет Ан-225 "Мрія" создавали в двух экземплярах, но полностью завершен лишь один борт. Чтобы достроить вторую "Мрію" (в 2018 году сообщалось, что фюзеляж сохранился в идеальном состоянии и самолет готов на 70%), нужны инвестор и примерно $700 млн, рассказывали на госпредприятии.

Об уничтожении самолета, стоявшего в ангаре в Гостомеле под Киевом, стало известно 27 февраля. "После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день [24 февраля]. Обстреливали с вертолетов", – сказал мэр города Буча (находится в 4 км от Гостомеля) Анатолий Федорук.

Бывший капитан "Мрії" Дмитрий Антонов говорил в видеообращении 19 марта, что Ан-225 можно было спасти, если бы не топ-менеджмент госпредприятия. Он рассказал, что самолет предлагали эвакуировать в Лейпциг еще за месяц до вторжения РФ, но менеджмент "Антонова" не ответил на этот запрос. По его мнению, у представителей топ-менеджмента ГП "Антонов" можно найти "связи с Российской Федерацией".

29 марта "Укробороном" отстранил Бычкова от исполнения обязанностей гендиректора "Антонова". 4 апреля Бычкова уволили, сообщало "Радіо Свобода"

В СБУ 18 октября заявили, что руководство "Антонова" не предприняло всех необходимых мер по сохранению самолета "Мрія". В рамках уголовного производства СБУ провела ряд обысков, спецслужба установила, что "отдельные работники предприятия" долго препятствовали силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома в Гостомеле. "Все это привело к уничтожению Ан-225 и нескольких самолетов", – сказано в сообщении. 

10 марта Бычкову сообщили о подозрении в связи с уничтожением "Мрії" по ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период, повлекшее гибель людей и другие тяжкие последствия). 5 апреля ему сообщили о еще одном подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Теги: Германия, СБУ, Гостомель, Киевская область, Антонов, NSPA, Ан-225 Мрія, Лейпциг, Сергей Бычков
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