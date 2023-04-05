Экс-директору ГП "Антонов" сообщили о новом подозрении из-за уничтожения самолета "Мрія"

Установлено, что чиновник, несмотря на оговорку государственных органов и точно зная о прекращении страхового покрытия на это воздушное судно, не обеспечил передислокацию самолета в безопасное место. В результате во время воздушной атаки российских войск на аэропорт в поселке Гостомель "Мрія" сгорела, напомнили в полиции.
Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 8,4 млрд грн, говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования установлено, что самолет АН-225 "Мрія" накануне военного вторжения России в Украину был технически исправен, на аэродроме сохранялось достаточное количество авиатоплива для выполнения рейса, экипаж был готов к вылету. Все это указывает на то, что были все возможности для эвакуации воздушного судна в аэропорт в Лейпциг (Германия), сообщили в полиции.
Несмотря на это, бывший генеральный директор ГП "Антонов" не отдал соответствующий приказ и проигнорировал доклады и предложения подчиненных.
Следователи сообщили экс-чиновнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).
Следователи проверяют информацию о возможности эвакуации еще шести самолетов, в том числе находившихся на территории аэропорта Ан-124 "Руслан".
Имя чиновника полиция не называет, но в этот период гендиректором "Антонова" был Сергей Бычков. Ему сообщали о подозрении 10 марта также в связи с уничтожением "Мрії", но по другой статье – ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, повлекшее гибель людей и другие тяжкие последствия).
Ан-225 "Мрія" был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет он совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.
На сайте госпредприятия "Антонов" указано, что самолет Ан-225 "Мрія" создавали в двух экземплярах, но полностью завершен лишь один борт. Чтобы достроить вторую "Мрію" (в 2018 году сообщалось, что фюзеляж сохранился в идеальном состоянии и самолет готов на 70%), нужны инвестор и примерно $700 млн, рассказывали на госпредприятии.
Об уничтожении самолета, стоявшего в ангаре в Гостомеле под Киевом, стало известно 27 февраля. "После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день [24 февраля]. Обстреливали с вертолетов", – сказал мэр города Буча (находится в 4 км от Гостомеля) Анатолий Федорук.
Бывший капитан "Мрії" Дмитрий Антонов говорил в видеообращении 19 марта, что Ан-225 можно было спасти, если бы не топ-менеджмент госпредприятия. Он рассказал, что самолет предлагали эвакуировать в Лейпциг еще за месяц до вторжения РФ, но менеджмент "Антонова" не ответил на этот запрос. По его мнению, у представителей топ-менеджмента ГП "Антонов" можно найти "связи с Российской Федерацией".
29 марта "Укробороном" отстранил Бычкова от исполнения обязанностей гендиректора "Антонова". 4 апреля Бычкова уволили, сообщало "Радіо Свобода".
В СБУ 18 октября заявили, что руководство "Антонова" не предприняло всех необходимых мер по сохранению самолета "Мрія". В рамках уголовного производства СБУ провела ряд обысков, спецслужба установила, что "отдельные работники предприятия" долго препятствовали силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома в Гостомеле. "Все это привело к уничтожению Ан-225 и нескольких самолетов", – сказано в сообщении.