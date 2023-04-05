Экс-директору ГП "Антонов" сообщили о новом подозрении из-за уничтожения самолета "Мрія"

Установлено, что чиновник, несмотря на оговорку государственных органов и точно зная о прекращении страхового покрытия на это воздушное судно, не обеспечил передислокацию самолета в безопасное место. В результате во время воздушной атаки российских войск на аэропорт в поселке Гостомель "Мрія" сгорела, напомнили в полиции.

Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 8,4 млрд грн, говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что самолет АН-225 "Мрія" накануне военного вторжения России в Украину был технически исправен, на аэродроме сохранялось достаточное количество авиатоплива для выполнения рейса, экипаж был готов к вылету. Все это указывает на то, что были все возможности для эвакуации воздушного судна в аэропорт в Лейпциг (Германия), сообщили в полиции.

Несмотря на это, бывший генеральный директор ГП "Антонов" не отдал соответствующий приказ и проигнорировал доклады и предложения подчиненных.

Следователи сообщили экс-чиновнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Следователи проверяют информацию о возможности эвакуации еще шести самолетов, в том числе находившихся на территории аэропорта Ан-124 "Руслан".

Имя чиновника полиция не называет, но в этот период гендиректором "Антонова" был Сергей Бычков. Ему сообщали о подозрении 10 марта также в связи с уничтожением "Мрії", но по другой статье – ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, повлекшее гибель людей и другие тяжкие последствия).