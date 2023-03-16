Разрушенную оккупантами в Гостомеле "Мрію" планировали спрятать от войны в Германии – СМИ

Перелет "Мрії" в Лейпциг был запланирован на 25 февраля 2022 года Фото: ЕРА

По данным издания, аэропорт Лейпциг/Галле был его "вторым домом", с 2008 года "Мрія" приземлялась там 32 раза. Согласно отчету, с которым ознакомились журналисты, в аэропорту уже с 26 января 2022 года было все готово для стоянки Ан-225 и еще одного лайнера поменьше.

"Экипаж и летчики сидели в полностью заправленном транспортном средстве накануне вечером перед началом войны, но, по словам капитана Дмитрия Антонова, им не разрешили взлететь по указанию высшего руководства", – говорится в статье.

Представитель немецкого аэропорта Уве Шухарт сообщил Bild, что перелет обоих самолетов был запланирован на 25 февраля.

Газета пишет, что спутниковые снимки аэродрома в Гостомеле свидетельствуют о том, что основные самолеты намеренно были оставлены под ударом пророссийским руководством госпредприятия "Антонов". Капитан экипажа "Мрії" сказал журналистам, что оккупанты "точно знали, куда бить".

10 марта Служба безопасности Украины сообщила бывшему директору госпредприятия "Антонов" Сергею Бычкову, его заместителю и начальнику подразделения предприятия по авиабезопасности о подозрении в совершении действий, которые привели к уничтожению "Мрії.

По данным следствия, перед началом полномасштабной войны они не пустили Национальную гвардию Украины на территорию аэродрома в Гостомеле. Нацгвардейцы должны были организовать защиту авиафлота.