Разрушенную оккупантами в Гостомеле "Мрію" планировали спрятать от войны в Германии – СМИ

По данным издания, аэропорт Лейпциг/Галле был его "вторым домом", с 2008 года "Мрія" приземлялась там 32 раза. Согласно отчету, с которым ознакомились журналисты, в аэропорту уже с 26 января 2022 года было все готово для стоянки Ан-225 и еще одного лайнера поменьше.
"Экипаж и летчики сидели в полностью заправленном транспортном средстве накануне вечером перед началом войны, но, по словам капитана Дмитрия Антонова, им не разрешили взлететь по указанию высшего руководства", – говорится в статье.
Представитель немецкого аэропорта Уве Шухарт сообщил Bild, что перелет обоих самолетов был запланирован на 25 февраля.
Газета пишет, что спутниковые снимки аэродрома в Гостомеле свидетельствуют о том, что основные самолеты намеренно были оставлены под ударом пророссийским руководством госпредприятия "Антонов". Капитан экипажа "Мрії" сказал журналистам, что оккупанты "точно знали, куда бить".
10 марта Служба безопасности Украины сообщила бывшему директору госпредприятия "Антонов" Сергею Бычкову, его заместителю и начальнику подразделения предприятия по авиабезопасности о подозрении в совершении действий, которые привели к уничтожению "Мрії.
По данным следствия, перед началом полномасштабной войны они не пустили Национальную гвардию Украины на территорию аэродрома в Гостомеле. Нацгвардейцы должны были организовать защиту авиафлота.
Ан-225 "Мрія" был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет он совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.
На сайте госпредприятия "Антонов" указано, что самолет Ан-225 "Мрія" создавали в двух экземплярах, но полностью завершен лишь один борт. Чтобы достроить вторую "Мрію" (в 2018 году сообщалось, что фюзеляж сохранился в идеальном состоянии и самолет готов на 70%), нужны инвестор и примерно $700 млн, рассказывали на госпредприятии.
Об уничтожении самолета, стоявшего в ангаре в Гостомеле под Киевом, стало известно 27 февраля. "После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день [24 февраля]. Обстреливали с вертолетов", – сказал мэр города Буча (находится в 4 км от Гостомеля) Анатолий Федорук.
Бывший капитан "Мрії" Дмитрий Антонов говорил в видеообращении 19 марта, что Ан-225 можно было спасти, если бы не топ-менеджмент госпредприятия. Он рассказал, что самолет предлагали эвакуировать в Лейпциг еще за месяц до вторжения РФ, но менеджмент "Антонова" не ответил на этот запрос. По его мнению, у представителей топ-менеджмента ГП "Антонов" можно найти "связи с Российской Федерацией".
29 марта "Укробороном" отстранил Бычкова от исполнения обязанностей гендиректора "Антонова". 4 апреля Бычкова уволили, сообщало "Радіо Свобода".
В СБУ 18 октября заявили, что руководство "Антонова" не предприняло всех необходимых мер по сохранению самолета "Мрія". В рамках уголовного производства СБУ провела ряд обысков, спецслужба установила, что "отдельные работники предприятия" долго препятствовали силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома в Гостомеле. "Все это привело к уничтожению Ан-225 и нескольких самолетов", сказано в сообщении.
Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович рассказывал, что Бычков – человек с пророссийской позицией и "по некоторым данным, ожидал прихода [россиян] и решил сохранить для них самолет".