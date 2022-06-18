ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из плена россиян в рамках обмена забрали пять мирных украинцев и вернули тело военного – Минобороны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Обмен проходил по формуле "пять на пять"
Обмен проходил по формуле "пять на пять"
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Fаcebook

Пять граждан Украины, которые являются мирными жителями и были захвачены российскими оккупантами, вернулись из плена домой. Об этом со ссылкой на координационный штаб по военнопленным проинформировало 18 июня в Fаcebook Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Сегодня координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле "пять на пять". Домой вернулись пятеро граждан Украины. Подчеркивается, что все освобожденные – гражданские лица, незаконно удерживаемые оккупационными войсками", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что четверо из освобожденных сегодня украинцев были взяты в плен в Киевской области, трое из них – во время оккупации Гостомеля.

"Также удалось вернуть тело одного погибшего защитника Украины", – объяснили в ГУР.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/336009798710447

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинский координационный штаб по военнопленным 31 мая возглавил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Украина и Россия провели несколько обменов пленными. В частности, 10 июня стало известно об обмене пятерых украинцев на четырех россиян.

Сколько украинских военнослужащих и гражданских лиц удерживает Россия, точно неизвестно. Также неизвестно, сколько пленных российских оккупантов находится в Украине. Последний раз эти данные озвучивала в апреле вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, которая ранее занималась обменами. Тогда оккупанты удерживали около 1 тыс. мирных жителей и около 700 военнослужащих, на территории Украины в плену находилось около 700 оккупантов.

Теги: Россия, война, Гостомель, оккупация, Киевская область, плен, пленные, украинцы, война России против Украины, военнослужащий, обмен пленными
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "До конкурса еще год, все будет хорошо к тому времени". Джонсон заявил, что "Евровидение 2023" должно пройти в Украине
  "До конкурса еще год, все будет хорошо к тому времени". Джонсон заявил, что "Евровидение 2023" должно пройти в Украине
Гейтс дал совет, как позитивно влиять на мир
Гейтс дал совет, как позитивно влиять на мир
"Сзади у него чуть ниже спины написано "Родина". Галкин на концерте в Израиле высмеял Путина. Видео
"Сзади у него чуть ниже спины написано "Родина". Галкин на концерте в Израиле высмеял Путина. Видео
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео
"Либо открыто осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта". Сопродюсер Wellboy поставил проживающему за границей Бардашу ультиматум
"Либо открыто осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта". Сопродюсер Wellboy поставил проживающему за границей Бардашу ультиматум
Умер звезда фильма "И бог создал женщину" Жан-Луи Трентиньян
Умер звезда фильма "И бог создал женщину" Жан-Луи Трентиньян
"Никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл. Россияне, проснитесь". Чичваркин из Киева обратился к российскому населению
"Никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл. Россияне, проснитесь". Чичваркин из Киева обратился к российскому населению
  Покровский – Баскову: Мне не нравятся, Коля, бл...дь, твои губы. Слышал? Появлюсь в Москве, приду к тебе, посмотрю в глаза
  Покровский – Баскову: Мне не нравятся, Коля, бл...дь, твои губы. Слышал? Появлюсь в Москве, приду к тебе, посмотрю в глаза
"Шкода за неньку Україну, культуру! І за дядь Юру". Wellboy заявил о прекращении сотрудничества с Бардашем, который выехал из Украины
"Шкода за неньку Україну, культуру! І за дядь Юру". Wellboy заявил о прекращении сотрудничества с Бардашем, который выехал из Украины
"Приехала только Оля. Шоу-бизнес такой шоу-бизнес". Продюсер Поляковой заявил, что ее коллеги не поехали на благотворительный концерт в Грузию
"Приехала только Оля. Шоу-бизнес такой шоу-бизнес". Продюсер Поляковой заявил, что ее коллеги не поехали на благотворительный концерт в Грузию
"Это хит". Служащий в ВСУ Положинский показал, как побратимы зажигательно танцуют под его песню. Видео
"Это хит". Служащий в ВСУ Положинский показал, как побратимы зажигательно танцуют под его песню. Видео
"Помните, вы не просто покупаете редкую машину с историей – вы помогаете Украине". Комаров выставил на аукцион любимое авто
"Помните, вы не просто покупаете редкую машину с историей – вы помогаете Украине". Комаров выставил на аукцион любимое авто
"Мы будем требовать изменить это решение". Ткаченко раскритиковал отказ EBU провести "Евровидение 2023" в Украине
"Мы будем требовать изменить это решение". Ткаченко раскритиковал отказ EBU провести "Евровидение 2023" в Украине
Одесский спасатель сделал предложение любимой, поднявшись на вышке к окну ее кабинета. Фото
Одесский спасатель сделал предложение любимой, поднявшись на вышке к окну ее кабинета. Фото
  Победитель "Голосу країни" Лазановский перепел "Гей, соколи" в поддержку ВСУ. Видео
  Победитель "Голосу країни" Лазановский перепел "Гей, соколи" в поддержку ВСУ. Видео
Президент Еврокомиссии появилась на публике в наряде цветов украинского флага. Фото
Президент Еврокомиссии появилась на публике в наряде цветов украинского флага. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ (194618)
2
Полякова о Виннике: Олег – не предатель. У него серьезные проблемы (143923)
3
"Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем (141439)
4
Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева (101389)
5
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео (64795)
6
В патриотичной футболке и с шариком в руках. В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний певец Левко Дурко (39642)
7
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки (29957)
8
Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко: Я пишу ему письма. Знаю, что он не прочитает, но пишу. Это меня успокаивает (25794)
 
 
 
 