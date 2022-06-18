Из плена россиян в рамках обмена забрали пять мирных украинцев и вернули тело военного – Минобороны

"Сегодня координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле "пять на пять". Домой вернулись пятеро граждан Украины. Подчеркивается, что все освобожденные – гражданские лица, незаконно удерживаемые оккупационными войсками", – говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что четверо из освобожденных сегодня украинцев были взяты в плен в Киевской области, трое из них – во время оккупации Гостомеля.
"Также удалось вернуть тело одного погибшего защитника Украины", – объяснили в ГУР.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинский координационный штаб по военнопленным 31 мая возглавил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
Украина и Россия провели несколько обменов пленными. В частности, 10 июня стало известно об обмене пятерых украинцев на четырех россиян.
Сколько украинских военнослужащих и гражданских лиц удерживает Россия, точно неизвестно. Также неизвестно, сколько пленных российских оккупантов находится в Украине. Последний раз эти данные озвучивала в апреле вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, которая ранее занималась обменами. Тогда оккупанты удерживали около 1 тыс. мирных жителей и около 700 военнослужащих, на территории Украины в плену находилось около 700 оккупантов.