Из плена россиян в рамках обмена забрали пять мирных украинцев и вернули тело военного – Минобороны

Обмен проходил по формуле "пять на пять" Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Fаcebook

"Сегодня координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле "пять на пять". Домой вернулись пятеро граждан Украины. Подчеркивается, что все освобожденные – гражданские лица, незаконно удерживаемые оккупационными войсками", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что четверо из освобожденных сегодня украинцев были взяты в плен в Киевской области, трое из них – во время оккупации Гостомеля.

"Также удалось вернуть тело одного погибшего защитника Украины", – объяснили в ГУР.

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