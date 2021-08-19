Из-за обстрела боевиков на Донбассе погиб украинский военный

За 18–19 августа боевики шесть раз открыли огонь по позициям ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вблизи Широкино боевики открывал огонь из минометов калибра 82 мм. У Водяного, что на Приазовье, российские наемники обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Опытного террористы вели огонь из минометов калибра 120 мм.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала суток 19 августа, зафиксировано также три нарушения режима прекращения огня.

В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия. У Крымского боевики обстреляли украинские позиции из минометов калибра 120 мм.

Неподалеку от Нью-Йорка террористы вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью.