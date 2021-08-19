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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за обстрела боевиков на Донбассе погиб украинский военный

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За 18 19 августа боевики шесть раз открыли огонь по позициям ВСУ
За 18–19 августа боевики шесть раз открыли огонь по позициям ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 18 августа, на Донбассе зафиксировано три обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Вблизи Широкино боевики открывал огонь из минометов калибра 82 мм. У Водяного, что на Приазовье, российские наемники обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Опытного террористы вели огонь из минометов калибра 120 мм.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала суток 19 августа, зафиксировано также три нарушения режима прекращения огня.

В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия. У Крымского боевики обстреляли украинские позиции из минометов калибра 120 мм.

Неподалеку от Нью-Йорка террористы вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/559618192054995/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Теги: смерть, военные, боевики, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, погибшие, ООС
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