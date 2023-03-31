Кабмин Украины упростил процедуру ввоза комплектующих для беспилотников – теперь не нужно заключение от СБУ

Планируется, что упрощение процедуры ускорит ввоз, сборку и доставку комплектующих для БПЛА на фронт Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Еще один важный шаг для развития украинского рынка БпЛА. Вместе с Минэкономики и при максимальной поддержке СБУ упростили процедуру ввоза комплектующих для беспилотников в Украину на время военного положения. Теперь производителям дронов не нужно будет получать на это заключение от Службы безопасности", – написал министр.

Он пояснил, что раньше на получение заключения уходило до 15 дней. А сама экспертиза затягивала процесс ввоза комплектующих для дронов, например, GPS модулей или термальных камер.

"Упрощение процедуры ускорит ввоз, сборку и доставку этих комплектующих на фронт", – прогнозирует Федоров.

Вице-премьер добавил, что работа над упрощением ввоза дронов и их комплектующих продолжается: в планах изменения в Таможенный и Налоговый кодексы, чтобы импортеры беспилотников не платили ввозную пошлину и НДС в период военного положения.