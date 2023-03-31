Кабмин Украины упростил процедуру ввоза комплектующих для беспилотников – теперь не нужно заключение от СБУ

"Еще один важный шаг для развития украинского рынка БпЛА. Вместе с Минэкономики и при максимальной поддержке СБУ упростили процедуру ввоза комплектующих для беспилотников в Украину на время военного положения. Теперь производителям дронов не нужно будет получать на это заключение от Службы безопасности", – написал министр.
Он пояснил, что раньше на получение заключения уходило до 15 дней. А сама экспертиза затягивала процесс ввоза комплектующих для дронов, например, GPS модулей или термальных камер.
"Упрощение процедуры ускорит ввоз, сборку и доставку этих комплектующих на фронт", – прогнозирует Федоров.
Вице-премьер добавил, что работа над упрощением ввоза дронов и их комплектующих продолжается: в планах изменения в Таможенный и Налоговый кодексы, чтобы импортеры беспилотников не платили ввозную пошлину и НДС в период военного положения.
Проблему со в Украину гражданских беспилотников, которые активно применяются на фронте, в декабре 2022 года подняла руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.
В колонке для "Украинской правды" она написала, что Госслужба экспортного контроля фактически закрыла рынок дронов в Украине. Из-за того, что государство считает их товарами двойного назначение, для их ввоза необходимо было собирать множество документов, что существенно замедляло передачу беспилотников на фронт. Берлинская обращалась в ГСЭК для решения этого вопроса, но это не дало результата.
В итоге Берлинская опубликовала публичное обращения к украинским властям с призывом разблокировать рынок дронов.
3 января 2023 года Кабмин упростил ввоз в Украину беспилотников гражданского и двойного назначения, а также запчастей для них. Такие беспилотники должны быть оформлены в качестве гуманитарной помощи от доноров. Эти правила будут действовать на период военного положения.
Еще одно упрощение Кабмин ввел 14 февраля, позволив ввозить дроны и запчасти к ним без разрешения ГСЭК.