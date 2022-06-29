"Как фашисты во Второй мировой". В горсовете Мариуполя сообщили, что оккупанты разбирают и вывозят в Донецк фонтан

Об этом 28 июня в Telegram сообщил пресс-центр горсовета Мариуполя.

"Россия, как и фашисты во Второй мировой войне, разворовывают в Мариуполе все. Сейчас мародерят остатки главного фонтана у разрушенного драмтеатра. Он был мини-копией английского фонтана из Sky Garden, – говорится в сообщении. – Пока его разбирают под ширмой реконструкции. Но известно, что современная установка и форсунки фонтана будут отправлены в Донецк. Такое "улучшение" за счет Мариуполя. Не смогли за восемь лет создать что-то толковое сами – так украли".

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Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

В Мариуполе проблемы с питьевой водой, гуманитарная катастрофа и антисанитария.