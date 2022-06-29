ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Как фашисты во Второй мировой". В горсовете Мариуполя сообщили, что оккупанты разбирают и вывозят в Донецк фонтан

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты мародерят остатки главного фонтана у разрушенного драмтеатра в Мариуполе, отметили в горсовете
Оккупанты мародерят остатки главного фонтана у разрушенного драмтеатра в Мариуполе, отметили в горсовете
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

Российские оккупанты в Мариуполе Донецкой области под ширмой реконструкции планируют вывезти в Донецк главный фонтан.

Об этом 28 июня в Telegram сообщил пресс-центр горсовета Мариуполя.

"Россия, как и фашисты во Второй мировой войне, разворовывают в Мариуполе все. Сейчас мародерят остатки главного фонтана у разрушенного драмтеатра. Он был мини-копией английского фонтана из Sky Garden, – говорится в сообщении. – Пока его разбирают под ширмой реконструкции. Но известно, что современная установка и форсунки фонтана будут отправлены в Донецк. Такое "улучшение" за счет Мариуполя. Не смогли за восемь лет создать что-то толковое сами – так украли".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

В Мариуполе проблемы с питьевой водой, гуманитарная катастрофа и антисанитария.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Донецкая область, захват, Мариуполь, горсовет, фашисты, мародеры, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Билык: Есть ли у меня жалость к Ани Лорак? Конечно, нет
  Билык: Есть ли у меня жалость к Ани Лорак? Конечно, нет
  Серга: Детей хочется. Особенно остро это ощущалось в первые недели войны. Я прямо думал: "Может, с кем-то договориться?"
  Серга: Детей хочется. Особенно остро это ощущалось в первые недели войны. Я прямо думал: "Может, с кем-то договориться?" G
Алеся БАЦМАН
Панин: Навального посадили, Немцова убили. Кто это сделал? Здравствуйте, Владимир Путин. Я не боюсь говорить эту правду вам в лицо
Панин: Навального посадили, Немцова убили. Кто это сделал? Здравствуйте, Владимир Путин. Я не боюсь говорить эту правду вам в лицо
  "Криком битви зірветься сон – ми переможемо тільки разом!" Серга во время интервью Бацман презентовал свою первую украинскую песню. Видео
  "Криком битви зірветься сон – ми переможемо тільки разом!" Серга во время интервью Бацман презентовал свою первую украинскую песню. Видео G
Алеся БАЦМАН
Зеленская заявила, что украинские военные службу в армии воспринимают как честь, а не наказание, как "было и остается в России"
Зеленская заявила, что украинские военные службу в армии воспринимают как честь, а не наказание, как "было и остается в России"
  41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской
  41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской
  Билык о Дикусаре: Дима не выходит на связь, он именно в части, где идут военные действия
  Билык о Дикусаре: Дима не выходит на связь, он именно в части, где идут военные действия
"Я маю мрiю жити в країнi, в якiй щаслива кожна дитина". Сыновья Monatik в День Конституции прочитали куплет из песни отца. Видео
"Я маю мрiю жити в країнi, в якiй щаслива кожна дитина". Сыновья Monatik в День Конституции прочитали куплет из песни отца. Видео
  Могилевская о новом бойфренде: Он очень долгое время жил в Америке, старше меня и очень красивый
  Могилевская о новом бойфренде: Он очень долгое время жил в Америке, старше меня и очень красивый
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине
  Ребрик после фразы Демина о поребрике заставила его извиниться в прямом эфире. Видео
  Ребрик после фразы Демина о поребрике заставила его извиниться в прямом эфире. Видео
"Шон, спасибо за поддержку наших людей". Пенн встретился с Зеленским
"Шон, спасибо за поддержку наших людей". Пенн встретился с Зеленским
  Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит
  Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу
  Виталий Ким назвал свои две плохие привычки
  Виталий Ким назвал свои две плохие привычки
"Россию ждет позорный нокаут вместе с мерзавцами и молчаливыми "протестующими". Лебединский заявил, что получил американское гражданство
"Россию ждет позорный нокаут вместе с мерзавцами и молчаливыми "протестующими". Лебединский заявил, что получил американское гражданство
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео (347486)
2
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов (281573)
3
"Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди (87027)
4
"Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой (75038)
5
"Быть в состоянии сделать это в 96 лет – замечательно". Елизавета II вопреки советам врачей проехалась верхом на лошади – СМИ (53624)
6
"Внимание, красотка", "Просто невероятно". 57-летняя Херли позировала на велосипеде в бикини (42318)
7
Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит (40706)
8
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу (39682)
 
 
 
 