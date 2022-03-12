"Как не стать помощником врага?" Минреинтеграции Украины опубликовало инфографику с советами гражданам, блогерам и СМИ

Рекомендации ведомства направлены на то, чтобы украинцы случайно не оказывали содействие российским оккупантам Фото: ЕРА

Рекомендации ведомства направлены на то, чтобы украинцы случайно не оказывали содействие российским оккупантам.

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