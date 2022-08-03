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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Канада скрыла от украинских сотрудников посольства в Киеве опасность вторжения и не эвакуировала их – СМИ

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Посольство Канады накануне вторжения РФ эвакуировало своих сотрудников из страны
Посольство Канады накануне вторжения РФ эвакуировало своих сотрудников из страны
Фото: EPA

За несколько недель до российского вторжения в Украину Управление по международным делам Канады получило разведданные, подтверждающие планы России вести полномасштабную войну, а также преследовать украинских сотрудников посольства. Однако Оттава приказала руководителям посольства Канады в Киеве скрыть эту информацию от украинских сотрудников и оставить их в стране, написало 2 августа издание The Globe and Mail.

Об этих событиях рассказали журналистам три канадских дипломата, которые непосредственно осведомлены о ситуации.

Источники сообщили, что в январе дипломаты, работающие в посольстве в Киеве, получили секретный брифинг от разведывательного альянса, известного как "Пять глаз" (другими членами являются США, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия), в котором им было сказано, что Россия не блефует о своем намерении вторгнуться в Украину.

Кроме того, согласно этим разведданным, Россия подготовила списки украинцев, которых, по мнению альянса, Москва намеревалась преследовать, задерживать или, возможно, даже убить. Хотя было неясно, чьи именно имена фигурировали в списках, дипломатам сказали, что украинцы, работающие в посольствах западных стран в Киеве, скорее всего, будут включены в эти перечни.

Как отмечает издание, в то время большинство международных наблюдателей ожидали, что Россия быстро захватит Киев и возьмет под свой контроль украинское правительство в течение нескольких дней после начала вторжения, что подвергнет непосредственной опасности любого человека из российских списков.

Несмотря на это, прежде чем канадские сотрудники были отозваны из посольства, они получили инструкции из Оттавы не говорить украинским коллегам об опасности. В результате в неведении остались около 50 украинцев, работающих в посольстве.

Источники издания сообщили, что два высокопоставленных государственных служащих по международным делам сказали им, что Канада не несет ответственности перед местными сотрудниками в этой ситуации и что Оттава не хочет создавать прецедент защиты сотрудников местного посольства.

Планов эвакуации украинских сотрудников, которые могли оказаться в списках, составлено не было. Вместо этого им сказали укрыться в своих домах, если Россия нападет на Киев.

По словам трех источников, сотрудники украинского посольства были напуганы и возмущены выездом канадцев. Они узнали об угрозе своей жизни, потому что сотрудники посольства США рассказали некоторым своим местным сотрудникам о российских списках целей и помогли некоторым из них бежать из Украины.

Контекст:

Министерство иностранных дел Канады сообщило 25 января о решении правительства страны временно отозвать детей сотрудников посольства Канады в Украине и членов семей, сопровождающих их.

12 февраля Канада объявила о переводе своих дипломатов в Украине из Киева во Львов, а накануне вторжение их эвакуировали из Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Канада, посольство, война, эвакуация, война России против Украины
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