Каждые 90 метров украинской земли достаются России ценой 2 тыс. солдат – The Times

Издание отмечает, что такие цифры появились после того, как министры обороны стран НАТО пообещали вооружить Украину для защиты от российского наступления, особенно от ее воздушной угрозы.
"Россия продолжает вливать в бой большое количество дополнительных людей. Большинство людей плохо обучены и плохо экипированы, и из-за этого мы видим, что они несут много жертв", – заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
По данным Генштаба ВСУ на утро 16 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 140 460 российских оккупантов (примерно 690 – за последние сутки).