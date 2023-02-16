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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Каждые 90 метров украинской земли достаются России ценой 2 тыс. солдат – The Times

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали около 140 460 российских оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали около 140 460 российских оккупантов
Фото: EPA

Российская армия теряет по 2 тыс. солдат на каждые 100 ярдов (91 метр), занятых в результате наступления на востоке Украины. Об этом пишет The Times со ссылкой на данные разведки НАТО.

Издание отмечает, что такие цифры появились после того, как министры обороны стран НАТО пообещали вооружить Украину для защиты от российского наступления, особенно от ее воздушной угрозы.

"Россия продолжает вливать в бой большое количество дополнительных людей. Большинство людей плохо обучены и плохо экипированы, и из-за этого мы видим, что они несут много жертв", – заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

По данным Генштаба ВСУ на утро 16 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 140 460 российских оккупантов (примерно 690 – за последние сутки).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, армия, война, военные, вторжение, жертвы, война России против Украины, Ллойд Остин
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