Каждые 90 метров украинской земли достаются России ценой 2 тыс. солдат – The Times

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали около 140 460 российских оккупантов Фото: EPA

Издание отмечает, что такие цифры появились после того, как министры обороны стран НАТО пообещали вооружить Украину для защиты от российского наступления, особенно от ее воздушной угрозы.

"Россия продолжает вливать в бой большое количество дополнительных людей. Большинство людей плохо обучены и плохо экипированы, и из-за этого мы видим, что они несут много жертв", – заявил глава Пентагона Ллойд Остин.