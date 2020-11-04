ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Количество потерь ООС с начала перемирия уменьшилось более чем в 14 раз – штаб

В районе проведения операции Объединенных сил с 27 июля по 4 ноября погибло трое украинских военнослужащих, 11 получили ранения. За такой же период до перемирия погибло 17 человек и 180 были ранены. Об этом сообщили в штабе ООС.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Несмотря на провокации, украинская сторона придерживается полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, сообщили в штабе ООС
Несмотря на провокации, украинская сторона придерживается полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, сообщили в штабе ООС
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

С начала режима прекращения огня на Донбассе количество потерь операции Объединенных сил уменьшилось более чем в 14 раз. Такие данные во время брифинга, который состоялся 4 ноября, привел заместитель командующего ООС, генерал-майор Богдан Бондарь, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

С 27 июля по 4 ноября в зоне боевых действий погибло трое украинских военнослужащих, 11 получили ранения. За такой же период до перемирия погибло 17 человек, 180 были ранены.

"Противник продолжает совершенствовать фортификационное оборудование своих позиций, в том числе и со скрытым продвижением в направлении подразделений Объединенных сил. Указанная тактика действий российско-оккупационных войск сопровождается постоянным ведением разведки, в том числе с широким применением беспилотных авиационных комплексов, средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы российского производства", – сообщил Бондарь.

Несмотря на провокации со стороны российско-оккупационных войск, украинская сторона придерживается полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, отмечено в сообщении.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий29 октября в результате нарушения боевиками режима тишины были ранены двое украинских военных, 30 октября двое погибли.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, военные, разведка, провокации, раненые, перемирие, Минобороны, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, Богдан Бондарь, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Адвокат рассказал о здоровье заразившегося коронавирусом Петросяна
Адвокат рассказал о здоровье заразившегося коронавирусом Петросяна
Сестра Комарова рассекретила имя дочери и рассказала о первом месяце материнства
Сестра Комарова рассекретила имя дочери и рассказала о первом месяце материнства
Стас Пьеха переболел COVID-19
Стас Пьеха переболел COVID-19
Сын Орбакайте Байсаров прокомментировал отношения с отцом
Сын Орбакайте Байсаров прокомментировал отношения с отцом
Белуччи снялась для итальянского глянца в нарядах от Dolce&Gabbana
Белуччи снялась для итальянского глянца в нарядах от Dolce&Gabbana
В дом Джамалы забралась летучая мышь. Фото
В дом Джамалы забралась летучая мышь. Фото
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
"Мы не встречаемся". Младший сын Орбакайте отреагировал на слухи о его помолвке
"Мы не встречаемся". Младший сын Орбакайте отреагировал на слухи о его помолвке
Кошевой решил отрастить волосы и показал, как выглядит
Кошевой решил отрастить волосы и показал, как выглядит
Каминская рассказала, почему у них с мамой происходят стычки
Каминская рассказала, почему у них с мамой происходят стычки
Alyosha рассказала о домогательствах пьяного попутчика в купе поезда
Alyosha рассказала о домогательствах пьяного попутчика в купе поезда
  "Каждый вечер приезжала и бухала". alyona alyona рассказала об опыте работы коллектором
  "Каждый вечер приезжала и бухала". alyona alyona рассказала об опыте работы коллектором
Жена Медвведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
Жена Медвведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
Сумская: Один из тестов показал наличие антител. Наверное, на гастролях перенесла болезнь
Сумская: Один из тестов показал наличие антител. Наверное, на гастролях перенесла болезнь
Харчишин впервые прокомментировал потерю ребенка
Харчишин впервые прокомментировал потерю ребенка
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа клоун
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа – клоун
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS