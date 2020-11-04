Количество потерь ООС с начала перемирия уменьшилось более чем в 14 раз – штаб

В районе проведения операции Объединенных сил с 27 июля по 4 ноября погибло трое украинских военнослужащих, 11 получили ранения. За такой же период до перемирия погибло 17 человек и 180 были ранены. Об этом сообщили в штабе ООС.

С начала режима прекращения огня на Донбассе количество потерь операции Объединенных сил уменьшилось более чем в 14 раз. Такие данные во время брифинга, который состоялся 4 ноября, привел заместитель командующего ООС, генерал-майор Богдан Бондарь, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

С 27 июля по 4 ноября в зоне боевых действий погибло трое украинских военнослужащих, 11 получили ранения. За такой же период до перемирия погибло 17 человек, 180 были ранены.

"Противник продолжает совершенствовать фортификационное оборудование своих позиций, в том числе и со скрытым продвижением в направлении подразделений Объединенных сил. Указанная тактика действий российско-оккупационных войск сопровождается постоянным ведением разведки, в том числе с широким применением беспилотных авиационных комплексов, средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы российского производства", – сообщил Бондарь.

Несмотря на провокации со стороны российско-оккупационных войск, украинская сторона придерживается полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, отмечено в сообщении.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий. 29 октября в результате нарушения боевиками режима тишины были ранены двое украинских военных, 30 октября двое погибли.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.