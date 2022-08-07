​Командир 36-й бригады морской пехоты Сикоза: В 2014 году поставил крест на некоторых отношениях с друзьями и сослуживцами. Это больно

Сикоза: Было понятно, что оккупацией Крыма все не закончится Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського / Facebook

"Я до этого службу проходил свою в Крыму, начиная с лейтенанта, с 2008 года. Уже после оккупации Крыма для меня было понятно, что Крымом это все не закончится. После выхода из Крыма на протяжении четырех месяцев все развернулось на Донбассе", – отметил собеседник.

Журналист подчеркнул, что Сикоза был одних из тех немногих украинских военнослужащих, которые вышли из Крыма после оккупации и не изменили присяге.

"Ну как "немногих"... Треть 36-й бригады береговой обороны покинула Крым и продолжила службу в рядах Вооруженных сил Украины", – рассказал полковник.

По его словам, тогда много было "непонятно".

"Никто не знал, что будет дальше, скажем так. Ну и, соответственно, чуть щемило в душе, что придется расставаться со своими друзьями, какими бы они ни были, которые не из числа военнослужащих, скажем так. Понятное дело, что те, кто остались там, окончательно поставили крест на каких-либо отношениях. С ними я мгновенно перестал поддерживать связь. Просто жалко. И так все оставить – очень больно", – поделился Сикоза.

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