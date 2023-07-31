ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский: У меня впечатление, что 2024 год – это предельно возможный год горячей фазы войны. Ресурсы у всех заканчиваются

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Комаровский: Количество идиотов, готовых умирать завтра, стремительно тает
Комаровский: Количество идиотов, готовых умирать завтра, стремительно тает
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Активная фаза войны России против Украины может продлиться максимум в течение следующего года. Такое мнение высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский врач-педиатр Евгений Комаровский.

"У меня впечатление, что 2024 год – это предельно возможный год горячей фазы войны. Это мое личное ощущение. Просто человеческие ресурсы, запасы психики, устойчивости заканчиваются. Ресурсы у всех заканчиваются", – сказал он.

Комаровский подчеркнул, что это касается и россиян, хотя у них человеческий ресурс огромный.

"Но, во-первых, количество идиотов, готовых умирать завтра, стремительно тает, мягко говоря. Мне кажется, что все, кто хотел умереть, уже умерли. Сейчас любой человек, который добровольно идет на фронт в России, – это человек однозначно умственно отсталый... Каждый уже понимает, что его шансы вернуться очень сомнительные", – сказал он.

По словам Комаровского, "запасы идиотов конечны".

"Чтобы сделать нового идиота, который пойдет на фронт, надо лет 18. Ракеты делаются быстрее. С этим тоже определенные проблемы", – заявил он.

Комаровский: Сейчас любой человек, который добровольно идет на фронт в России, – это человек однозначно умственно отсталый. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 31 июля сообщила, что силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории Украины.

24% украинцев считают, что война против страны-агрессора РФ продлится еще от шести до 12 месяцев. Об этом свидетельствуют опубликованные 30 июня результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Проживающий в США азербайджанский политолог Рамиз Юнус считает, что в Соединенных Штатах и Великобритании хотят закончить в этом году.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина может победить в войне против России уже до следующего лета.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Евгений Комаровский, российская агрессия, война России против Украины
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