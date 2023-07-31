Комаровский: У меня впечатление, что 2024 год – это предельно возможный год горячей фазы войны. Ресурсы у всех заканчиваются

"У меня впечатление, что 2024 год – это предельно возможный год горячей фазы войны. Это мое личное ощущение. Просто человеческие ресурсы, запасы психики, устойчивости заканчиваются. Ресурсы у всех заканчиваются", – сказал он.
Комаровский подчеркнул, что это касается и россиян, хотя у них человеческий ресурс огромный.
"Но, во-первых, количество идиотов, готовых умирать завтра, стремительно тает, мягко говоря. Мне кажется, что все, кто хотел умереть, уже умерли. Сейчас любой человек, который добровольно идет на фронт в России, – это человек однозначно умственно отсталый... Каждый уже понимает, что его шансы вернуться очень сомнительные", – сказал он.
По словам Комаровского, "запасы идиотов конечны".
"Чтобы сделать нового идиота, который пойдет на фронт, надо лет 18. Ракеты делаются быстрее. С этим тоже определенные проблемы", – заявил он.
Комаровский: Сейчас любой человек, который добровольно идет на фронт в России, – это человек однозначно умственно отсталый. Читайте полную версию интервью
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр 31 июля сообщила, что силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории Украины.
24% украинцев считают, что война против страны-агрессора РФ продлится еще от шести до 12 месяцев. Об этом свидетельствуют опубликованные 30 июня результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Проживающий в США азербайджанский политолог Рамиз Юнус считает, что в Соединенных Штатах и Великобритании хотят закончить в этом году.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина может победить в войне против России уже до следующего лета.