Комаровский: У меня впечатление, что 2024 год – это предельно возможный год горячей фазы войны. Ресурсы у всех заканчиваются

"У меня впечатление, что 2024 год – это предельно возможный год горячей фазы войны. Это мое личное ощущение. Просто человеческие ресурсы, запасы психики, устойчивости заканчиваются. Ресурсы у всех заканчиваются", – сказал он.

Комаровский подчеркнул, что это касается и россиян, хотя у них человеческий ресурс огромный.

"Но, во-первых, количество идиотов, готовых умирать завтра, стремительно тает, мягко говоря. Мне кажется, что все, кто хотел умереть, уже умерли. Сейчас любой человек, который добровольно идет на фронт в России, – это человек однозначно умственно отсталый... Каждый уже понимает, что его шансы вернуться очень сомнительные", – сказал он.

По словам Комаровского, "запасы идиотов конечны".

"Чтобы сделать нового идиота, который пойдет на фронт, надо лет 18. Ракеты делаются быстрее. С этим тоже определенные проблемы", – заявил он.

Комаровский: Сейчас любой человек, который добровольно идет на фронт в России, – это человек однозначно умственно отсталый. Читайте полную версию интервью

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