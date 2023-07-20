Компромисс с Россией разрушит государственность Украины – Подоляк

"Для нас не существует компромисса, потому что Россия нас ненавидит, она пришла, чтобы разрушить концепцию Украинского государства. Мы ненавидим русских, потому что они просто убивают нас", – сказал он.
Подоляк заявил, что уступка Москве приведет к "медленной потере Украины и ее государственности".
"Может быть, не через три дня, а через три года или пять", – добавил он.
Советник главы ОП также сказал, что Россия хочет воссоздать СССР и любой компромисс "означал бы возвращение Советского Союза".
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В настоящее время под оккупацией остаются части Херсонской, Запорожской, Николаевской (Кинбурнская коса), Харьковской областей, а также большая часть Донецкой и Луганской областей и Крым (с 2014 года).
Россия объявила захваченные территории своими "новыми регионами".