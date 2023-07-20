Компромисс с Россией разрушит государственность Украины – Подоляк

Подоляк заявил, что уступка Москве приведет к "медленной потере Украины и ее государственности" Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Для нас не существует компромисса, потому что Россия нас ненавидит, она пришла, чтобы разрушить концепцию Украинского государства. Мы ненавидим русских, потому что они просто убивают нас", – сказал он.

Подоляк заявил, что уступка Москве приведет к "медленной потере Украины и ее государственности".

"Может быть, не через три дня, а через три года или пять", – добавил он.

Советник главы ОП также сказал, что Россия хочет воссоздать СССР и любой компромисс "означал бы возвращение Советского Союза".