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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Компромисс с Россией разрушит государственность Украины – Подоляк

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Подоляк заявил, что уступка Москве приведет к "медленной потере Украины и ее государственности"
Подоляк заявил, что уступка Москве приведет к "медленной потере Украины и ее государственности"
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Любой компромисс с Россией с целью прекращения войны уничтожит государственность Киева, поскольку Москва ненавидит Украину и стремится воссоздать Советский Союз. Об этом сообщил 19 июля в интервью AFP советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Для нас не существует компромисса, потому что Россия нас ненавидит, она пришла, чтобы разрушить концепцию Украинского государства. Мы ненавидим русских, потому что они просто убивают нас", – сказал он.

Подоляк заявил, что уступка Москве приведет к "медленной потере Украины и ее государственности".

"Может быть, не через три дня, а через три года или пять", – добавил он.

Советник главы ОП также сказал, что Россия хочет воссоздать СССР и любой компромисс "означал бы возвращение Советского Союза".

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В настоящее время под оккупацией остаются части Херсонской, Запорожской, Николаевской (Кинбурнская коса), Харьковской областей, а также большая часть Донецкой и Луганской областей и Крым (с 2014 года).

Россия объявила захваченные территории своими "новыми регионами".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, СССР, война, оккупация, война России против Украины, русские, Михаил Подоляк
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