Контрразведчики СБУ уничтожили ударными дронами еще три российских танка. Видео

"На днях еще три Т-72 попали на прицел и были так же ярко уничтожены сотрудниками СБУ", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что один из эпизодов спецоперации СБУ был обнародован на днях с комментарием уцелевшего оккупанта. Захватчик рассказывал матери, что после удара собирал остатки своих 15 сослуживцев, которые были уничтожены вместе с танком прямо во время просмотра кино.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 26 июля, составили около 39 870 военных, 1737 танков, 222 самолета, 189 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".