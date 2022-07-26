Контрразведчики СБУ уничтожили ударными дронами еще три российских танка. Видео

"На днях еще три Т-72 попали на прицел и были так же ярко уничтожены сотрудниками СБУ", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что один из эпизодов спецоперации СБУ был обнародован на днях с комментарием уцелевшего оккупанта. Захватчик рассказывал матери, что после удара собирал остатки своих 15 сослуживцев, которые были уничтожены вместе с танком прямо во время просмотра кино.

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