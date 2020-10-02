Кулеба не исключает, что переговоры по Донбассу могут перенести из Минска

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что чем более недружественными будут действия или заявления Беларуси по Украине, тем более неприемлемым становится Минск как место для физических встреч трехсторонней контактной группы по Донбассу.

По словам Кулебы, пока вопрос переноса переговорной площадки из Минска не является актуальным, так как встречи ТКГ проходят онлайн Фото: EPA

Переговорную площадку трехсторонней контактной группы по Донбассу могут перенести из Минска. Об этом в интервью "BBC News Україна" сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы никогда не исключали возможность переноса переговоров из Минска. Мы понимаем, что чем более недружественными будут действия или заявления Беларуси по Украине, чем сильнее становятся позиции России в Беларуси, тем более неприемлемым становится Минск как место для физических встреч", – отметил министр.

Вместе с тем, по словам Кулебы, пока вопрос переноса переговорной площадки не является актуальным, так как из-за пандемии коронавируса встречи контактной группы проходят онлайн, а не в Минске.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Кулеба заявлял, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. 30 сентября глава украинского МИД сообщил, что после истечения 5 ноября срока полномочий нынешнего президента Беларуси официальный Киев будет называть его просто Александр Лукашенко.