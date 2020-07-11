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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Попытки России извратить Минские соглашения обречены на провал

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает, что Россия приступит к выполнению Минских соглашений, начиная с их первого пункта, который предусматривает полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе.

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Кулеба: Россия пытается поставить Минские соглашения с ног на голову
Кулеба: Россия пытается поставить Минские соглашения с ног на голову
Фото: EPA

Попытки России извратить Минские соглашения и добиться реинтеграции оккупированных территорий Донбасса по российскому сценарию обречены на провал. Об этом в интервью сайту "Сегодня" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя недавнее интервью замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака.

"Мы считаем это интервью очень показательным. Там просто коллекция русских штампов и подходов. Если читать между строк, интервью особенно познавательное. Но хочу вас заверить, что с первого дня после заключения Минских договоренностей Украина была предана их имплементации, чтобы прекратить войну и реинтегрировать оккупированные территории назад в состав Украины. Но реинтегрировать их ни в коем случае не по российскому сценарию. Любые попытки извратить Минские договоренности, интерпретировать их таким образом, чтобы реинтеграция состоялась на российских условиях, заранее обречены на провал", – сказал он.

По словам Кулебы, Киев рассчитывает, что Россия приступит к выполнению Минских соглашений, начиная с первого пункта, который предусматривает полное и всеобъемлющее прекращение огня.

"Ставить Минские договоренности с ног на голову и требовать каких-то политических реформ в Украине, прежде чем выполнять все остальные пункты, – это в буквальном смысле перекладывание ответственности с больной головы на здоровую. И я рассчитываю, что Россия займет конструктивную позицию и прекратит очевидные всем нарушения ее обязательств как стороны конфликта. В частности, это касается доступа СММ ОБСЕ на территорию ОРДЛО", – заключил министр.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Теги: Россия, Киев, Украина, ОБСЕ, Минские соглашения, Дмитрий Кулеба, прекращение огня, реинтеграция, война на Донбассе, ОРДЛО
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