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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Макаренко: Война надолго. Мы должны стать гибридом между Израилем, Швейцарией и Южной Кореей

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Макаренко: Украинский мужик он сильный
Макаренко: Украинский мужик – он сильный
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Анатолий Макаренко, капитан 1-го ранга в запасе, генерал-лейтенант таможенной службы, который в 2009–2010 и 2014–2015 годах возглавлял украинскую таможню, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил мнение, что война против России затянется надолго.

"Внутренне себя и тех людей, с которыми я общаюсь, я готовлю к тому, что война надолго. Будет она горячей войной или менее активной – но я готовлю себя, что это надолго. В голове сложилась некая модель, что мы должны стать гибридом между Израилем, Швейцарией и Южной Кореей. Южная Корея на протяжении многих лет имеет сумасшедшего соседа. Израиль, живущий в окружении агрессивной среды. Страна полностью отмобилизованная и понимающая свой маневр – делай раз, делай два, делай три. Вот и у нас даже условная домохозяйка тетя Туся должна понимать, что делать в той или иной ситуации: начиная бомбоубежищем и заканчивая запасом продуктов", – сказал Макаренко.

Он считает, что мужчины в Украине должны регулярно проходить огневую подготовку.

"А мужчины, как в Швейцарии, должны понимать, что у них есть оружие и они за него несут ответственность. Вот твой пункт сбора, раз в несколько лет проходишь подготовку. Нужно, чтобы наши мужчины привыкали не гаджет в ресторанах мять, а с автоматиком на стрельбища ездить. Да, многие уедут из страны. Это объективная реальность. Но те мужчины, которые останутся, должны принять внутреннее решение: мы сохраняем страну для наших детей и внуков. Украинский мужик – он сильный", – подчеркнул Макаренко.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. 

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, оружие, Вооруженные силы Украины, Анатолий Макаренко, война России против Украины, мужчины
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