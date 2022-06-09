Макаренко: Война надолго. Мы должны стать гибридом между Израилем, Швейцарией и Южной Кореей

"Внутренне себя и тех людей, с которыми я общаюсь, я готовлю к тому, что война надолго. Будет она горячей войной или менее активной – но я готовлю себя, что это надолго. В голове сложилась некая модель, что мы должны стать гибридом между Израилем, Швейцарией и Южной Кореей. Южная Корея на протяжении многих лет имеет сумасшедшего соседа. Израиль, живущий в окружении агрессивной среды. Страна полностью отмобилизованная и понимающая свой маневр – делай раз, делай два, делай три. Вот и у нас даже условная домохозяйка тетя Туся должна понимать, что делать в той или иной ситуации: начиная бомбоубежищем и заканчивая запасом продуктов", – сказал Макаренко.

Он считает, что мужчины в Украине должны регулярно проходить огневую подготовку.

"А мужчины, как в Швейцарии, должны понимать, что у них есть оружие и они за него несут ответственность. Вот твой пункт сбора, раз в несколько лет проходишь подготовку. Нужно, чтобы наши мужчины привыкали не гаджет в ресторанах мять, а с автоматиком на стрельбища ездить. Да, многие уедут из страны. Это объективная реальность. Но те мужчины, которые останутся, должны принять внутреннее решение: мы сохраняем страну для наших детей и внуков. Украинский мужик – он сильный", – подчеркнул Макаренко.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)