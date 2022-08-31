Макрон попросил Иран стать посредником между Украиной и Россией – иранское СМИ

"Высокопоставленный западноевропейский лидер обратился к президенту [Ибрагиму] Раиси с просьбой помочь выступить посредником в войне. После серии консультаций мирная инициатива вместе с важным посланием была направлена в Москву через министра иностранных дел", – говорится в сообщении.

Иранское информационное агентство ISNA сообщило, что высокопоставленным европейским чиновником, обратившимся к президенту Ирана, является президент Франции Эммануэль Макрон.

Контекст:

Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля, президент России Владимир Путин говорил, что цель российской армии – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций в феврале и марте. Затем переговоры прекратились. В Офисе президента Украины объяснили, что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня сказал, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло и Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию".

24 августа Зеленский заявил, что если раньше концом войны украинцы считали мир, то сейчас хотят только победы.