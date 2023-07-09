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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Механизм компенсации Украине за нанесенный Россией ущерб найден – Малюська

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Малюська рассказал, как будет работать механизм компенсации за ущерб, причиненный Россией Украине
Малюська рассказал, как будет работать механизм компенсации за ущерб, причиненный Россией Украине
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Механизм компенсации ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины, найден и находится в процессе реализации. Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська 8 июля в эфире телемарафона, видео опубликовал канал "Ми – Україна" в YouTube.

"Вчера в Токио состоялась встреча министров юстиции G7, где ключевой темой обсуждения была юридическая реакция на агрессию Российской Федерации. У нас с международными коллегами есть полное понимание общей цели и понимание, как это должно выглядеть", – сказал Малюська.

Он отметил, что этот механизм состоит из трех ключевых элементов. Первый элемент – фиксация убытков и создание специального реестра. В него входят все фото-, видеодоказательства ущерба, нанесенного людям, предприятиям, свидетельские показания и так далее. По словам министра, он уже сейчас в процессе имплементации. Создана международная организация, которая называется "Международный реестр убытков", отметил Малюська. По его словам, что уже более 40 стран присоединились к этому механизму и обеспечивают его финансирование и функционирование.

Украинская сторона ожидает, что реестр будет полномасштабно запущен ближе к концу года, рассказал министр. Тогда в него будут подгружены информация из украинского внутрилокального реестра, а также другие данные и доказательства, которые будут в наличии на тот момент.

Вторым элементом Малюська назвал создание компенсационной комиссии, которая рассмотрит требования и скажет, сколько, кому и что должна Российская Федерация с точки зрения компенсации.

"Здесь тоже у нас есть понимание с коллегами. Вопрос только юридических формальностей, обсуждений, дискуссий. Никаких сомнений нет, что такая комиссия будет создана. Ожидаем, что решения и дискуссии будут проходить в конце лета – в начале осени", – сказал министр.

Третий этап, самый сложный, – это наполнение финансированием, рассказал Малюська. По его словам, этот вопрос также будет решаться по мере наполнения и определения размера ущерба. Министр отметил, что все средства, которые сейчас арестованы, все национализирующиеся активы и средства от этих активов будут направляться в соответствующие фонды, которые эти компенсации будут платить.

"Мы сейчас работаем с нашими коллегами из Соединенных Штатов. Они конфисковали недавно активы одного из российских олигархов. Средства, вырученные от такой конфискации, в пилотном режиме мы как раз попытаемся отправить на счет, чтобы потом этот компенсационный механизм мог работать. Но эта сумма сравнительно невелика с тем, какие убытки нанесены. Соответственно, мы работаем над тем, чтобы отобрать все активы Российской Федерации на Западе и направить их на компенсации", – рассказал Малюська.

По его словам, есть разные видения, как это все будет выглядеть, но он не сомневается, что механизм будет запущен.

Контекст:

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

По оценке украинского правительства на начало 2023 года, нанесенный ущерб Украине в результате войны превышает $700 млрд. Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, 17 млрд грн, конфискованных у российского "Сбербанка", уже направлены в фонд, из которого правительство Украины планирует выплачивать компенсации украинцам за разрушенное или поврежденное в результате боевых действий жилье, говорили в "Слуге народа". 

Кроме того, Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября 2022 года приняла резолюцию о необходимости привлечения РФ к ответственности за нарушение ею международного права, а также о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, российская агрессия, война России против Украины, Денис Малюська, репарации, компенсация
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