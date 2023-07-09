Механизм компенсации Украине за нанесенный Россией ущерб найден – Малюська

"Вчера в Токио состоялась встреча министров юстиции G7, где ключевой темой обсуждения была юридическая реакция на агрессию Российской Федерации. У нас с международными коллегами есть полное понимание общей цели и понимание, как это должно выглядеть", – сказал Малюська.
Он отметил, что этот механизм состоит из трех ключевых элементов. Первый элемент – фиксация убытков и создание специального реестра. В него входят все фото-, видеодоказательства ущерба, нанесенного людям, предприятиям, свидетельские показания и так далее. По словам министра, он уже сейчас в процессе имплементации. Создана международная организация, которая называется "Международный реестр убытков", отметил Малюська. По его словам, что уже более 40 стран присоединились к этому механизму и обеспечивают его финансирование и функционирование.
Украинская сторона ожидает, что реестр будет полномасштабно запущен ближе к концу года, рассказал министр. Тогда в него будут подгружены информация из украинского внутрилокального реестра, а также другие данные и доказательства, которые будут в наличии на тот момент.
Вторым элементом Малюська назвал создание компенсационной комиссии, которая рассмотрит требования и скажет, сколько, кому и что должна Российская Федерация с точки зрения компенсации.
"Здесь тоже у нас есть понимание с коллегами. Вопрос только юридических формальностей, обсуждений, дискуссий. Никаких сомнений нет, что такая комиссия будет создана. Ожидаем, что решения и дискуссии будут проходить в конце лета – в начале осени", – сказал министр.
Третий этап, самый сложный, – это наполнение финансированием, рассказал Малюська. По его словам, этот вопрос также будет решаться по мере наполнения и определения размера ущерба. Министр отметил, что все средства, которые сейчас арестованы, все национализирующиеся активы и средства от этих активов будут направляться в соответствующие фонды, которые эти компенсации будут платить.
"Мы сейчас работаем с нашими коллегами из Соединенных Штатов. Они конфисковали недавно активы одного из российских олигархов. Средства, вырученные от такой конфискации, в пилотном режиме мы как раз попытаемся отправить на счет, чтобы потом этот компенсационный механизм мог работать. Но эта сумма сравнительно невелика с тем, какие убытки нанесены. Соответственно, мы работаем над тем, чтобы отобрать все активы Российской Федерации на Западе и направить их на компенсации", – рассказал Малюська.
По его словам, есть разные видения, как это все будет выглядеть, но он не сомневается, что механизм будет запущен.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
По оценке украинского правительства на начало 2023 года, нанесенный ущерб Украине в результате войны превышает $700 млрд. Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.
В частности, 17 млрд грн, конфискованных у российского "Сбербанка", уже направлены в фонд, из которого правительство Украины планирует выплачивать компенсации украинцам за разрушенное или поврежденное в результате боевых действий жилье, говорили в "Слуге народа".
Кроме того, Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября 2022 года приняла резолюцию о необходимости привлечения РФ к ответственности за нарушение ею международного права, а также о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами.