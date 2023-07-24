Мэр Мелитополя: В городе бум вражеских "туристов". "Бесхозное" жилье либо заселяют, либо грабят

"Мелитополь – "рукавичка" оккупантов: в городе бум вражеских "туристов". "Бесхозное" жилье либо заселяют, либо грабят. Награбленное отправляют в Россию и в Крым через рашистскую "Почту Таврии", – отметил Федоров.
По его словам, "отжатый" бизнес забирают предприниматели из так называемых "ЛНР" и "ДНР", а также Крыма. Новые "владельцы" увольняют местных работников и нанимают "своих".
Также Федоров добавил, что "к гауляйтерам приставляют заезжих надзирателей".
После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
22 июля Генштаб ВСУ сообщил, что силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях и закрепляются там на новых рубежах.