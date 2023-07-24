Мэр Мелитополя: В городе бум вражеских "туристов". "Бесхозное" жилье либо заселяют, либо грабят

По словам Федорова, "отжатый" у жителей Мелитополя бизнес забирают предприниматели из так называемых "ЛНР" и "ДНР", а также Крыма Фото: ЕРА

"Мелитополь – "рукавичка" оккупантов: в городе бум вражеских "туристов". "Бесхозное" жилье либо заселяют, либо грабят. Награбленное отправляют в Россию и в Крым через рашистскую "Почту Таврии", – отметил Федоров.

По его словам, "отжатый" бизнес забирают предприниматели из так называемых "ЛНР" и "ДНР", а также Крыма. Новые "владельцы" увольняют местных работников и нанимают "своих".

Также Федоров добавил, что "к гауляйтерам приставляют заезжих надзирателей".