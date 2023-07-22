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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Мелитополя: Вражеская техника следует на запорожскую линию фронта и днем, и ночью

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Федоров: Оккупанты продолжают свозить в Мелитополь будущий металлолом
Федоров: Оккупанты продолжают свозить в Мелитополь будущий металлолом
Фото: ЕРА

Российские оккупанты активно стягивают военную технику на запорожское направление. Об этом 22 июля в Telegram сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров.

"Оккупанты продолжают свозить в Мелитополь будущий металлолом. Вражеская техника следует на запорожскую линию фронта и днем, и ночью. Как по объездным дорогам, так и по центральным улицам", – написал Федоров.

По его словам, накануне в сторону Запорожья двигалась очередная колонна КамАЗов, а Мелитополь "заполонили" вражеские "Тигры".

"На дорогах (как и везде) оккупантам закон не писан: в основном пьяные рашисты провоцируют ДТП. Вчера подобный "Тигр" Росгвардии протаранил гражданский автомобиль на улице Александра Невского. По информации очевидцев, после этого подвыпивший росгвардеец еще и угрожал водителю "подвалом", – отметил городской голова.

22 июля Генштаб ВСУ сообщил, что силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях и закрепляются там на новых рубежах.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, российские оккупанты
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