Мэр Мелитополя: Вражеская техника следует на запорожскую линию фронта и днем, и ночью

"Оккупанты продолжают свозить в Мелитополь будущий металлолом. Вражеская техника следует на запорожскую линию фронта и днем, и ночью. Как по объездным дорогам, так и по центральным улицам", – написал Федоров.

По его словам, накануне в сторону Запорожья двигалась очередная колонна КамАЗов, а Мелитополь "заполонили" вражеские "Тигры".

"На дорогах (как и везде) оккупантам закон не писан: в основном пьяные рашисты провоцируют ДТП. Вчера подобный "Тигр" Росгвардии протаранил гражданский автомобиль на улице Александра Невского. По информации очевидцев, после этого подвыпивший росгвардеец еще и угрожал водителю "подвалом", – отметил городской голова.

22 июля Генштаб ВСУ сообщил, что силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях и закрепляются там на новых рубежах.