"Метинвест" трудоустроит сотрудников ММК им. Ильича, "Азовстали" и других предприятий компании из Мариуполя

"Группа Метинвест поможет овладеть новыми профессиями и трудоустроиться сотрудникам Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, комбината Азовсталь, Мариупольского ремонтно-механического завода, ремонтного предприятия "Метинвест-Промсервис" и других активов компании в Мариуполе, – сказано в сообщении. – С начала войны компания прилагает максимальные усилия, чтобы сохранить трудовые коллективы мариупольских предприятий, оказывая их сотрудникам всемерную помощь в трудоустройстве и адаптации на своих работающих и городских коммунальных предприятиях. До сих пор компания продолжает выплачивать две трети оклада мариупольским сотрудникам, которые эвакуировались на подконтрольную Украине территорию и зарегистрировались в центрах карьеры "Метинвест" для трудоустройства на предприятиях группы в других городах".

С 16 июня этого года компания решила приостановить трудовые отношения с сотрудниками мариупольских предприятий, которые до сих пор не трудоустроились ни на одном из действующих предприятий "Метинвеста" и сегодня еще не могут выполнять свои трудовые обязанности.

"Для сохранения профессионального мариупольского коллектива всем желающим, выехавшим или намеренным уехать из Мариуполя, группа поможет пройти переобучение и найти работу на своих предприятиях в Запорожье, Кривом Роге, Покровске или Каменском. Обучение востребованных профессий организует Технический университет "Метинвест Политехника" прямо на производствах. Сотрудникам, решившим пройти обучение/трудоустроиться на предприятиях группы "Метинвест", компания предоставит значительную материальную поддержку в виде различных компенсаций, социальных льгот, гуманитарной помощи и гарантированного заработка", – подчеркнули в пресс-службе.

Таким сотрудникам компенсируют расходы на переезд или аренду жилья на срок до шести месяцев, выплачивают "подъемные" и зарплату во время обучения, также сотрудники могут рассчитывать на продуктовые наборы от компании для своих семей, на поддержку в поиске жилья через корпоративную программу "Дом для своих" или временное размещение на социальных объектах компании, на помощь с зачислением детей в детский сад или школу, поступление в университет "Метинвест Политехника", лечение и психологическую помощь.

"Присоединение мариупольских сотрудников к коллективам других предприятий группы станет значительным вкладом "Метинвеста" в поддержку украинской экономики, будет способствовать росту ВВП из-за увеличения объемов производства предприятий и сокращению уровня безработицы в стране. Такое решение позволит сохранить кадровый резерв профессионалов, способных возобновить и запустить производство в освободившемся украинском Мариуполе в будущем", – подытожили в компании.

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