Министр экономики Украины обсудила с президентом Германии формулу мира Зеленского

Встреча состоялась в столице Бразилии. Украинская и немецкая делегации прибыли в Бразилиа на церемонию инаугурации президента Бразилии Луиза Инасиу Лулы да Силвы.

"Ни одна страна и ни один народ не стремится сегодня к миру так, как Украина и украинский народ. Но это должен быть мир на украинских условиях. Справедливый мир. Эту формулу предложил президент Украины Владимир Зеленский. И мы убеждены, что общими усилиями всех свободных демократических стран мира она не просто может, а должна быть реализована", – заявила Свириденко.

Министр экономики подчеркнула, что Украина ценит помощь, которую Германия оказала за "эти тяжелые месяцы" полномасштабного вторжения России.

"Мы уверены, что Германия способна взять на себя роль лидера в консолидации европейских стран вокруг формулы мира Владимира Зеленского", – добавила она.

В свою очередь Штайнмайер заверил министра экономики Украины "в дальнейшей безоговорочной поддержке". Германия будет делать все от нее зависящее для достижения мира и стабильности в Европе, говорится в сообщении.

Этой зимой Украина готовит специальный "саммит для мира", заявлял Зеленский.

"Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле, всем нашим людям. И то, что будет служить гарантиями свободы и безопасности другим народам. Причем не "если", а "когда" сработает для украинцев", – отмечал он.