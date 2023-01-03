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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министр экономики Украины обсудила с президентом Германии формулу мира Зеленского

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Свириденко и Штайнмайер провели встречу в Бразилии
Свириденко и Штайнмайер провели встречу в Бразилии
Фото: me.gov.ua

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером обсудила формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 3 января сообщила пресс-служба министерства экономики.

Встреча состоялась в столице Бразилии. Украинская и немецкая делегации прибыли в Бразилиа на церемонию инаугурации президента Бразилии Луиза Инасиу Лулы да Силвы.

"Ни одна страна и ни один народ не стремится сегодня к миру так, как Украина и украинский народ. Но это должен быть мир на украинских условиях. Справедливый мир. Эту формулу предложил президент Украины Владимир Зеленский. И мы убеждены, что общими усилиями всех свободных демократических стран мира она не просто может, а должна быть реализована", – заявила Свириденко.

Министр экономики подчеркнула, что Украина ценит помощь, которую Германия оказала за "эти тяжелые месяцы" полномасштабного вторжения России.

"Мы уверены, что Германия способна взять на себя роль лидера в консолидации европейских стран вокруг формулы мира Владимира Зеленского", – добавила она.

В свою очередь Штайнмайер заверил министра экономики Украины "в дальнейшей безоговорочной поддержке". Германия будет делать все от нее зависящее для достижения мира и стабильности в Европе, говорится в сообщении. 

Этой зимой Украина готовит специальный "саммит для мира", заявлял Зеленский. 

"Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле, всем нашим людям. И то, что будет служить гарантиями свободы и безопасности другим народам. Причем не "если", а "когда" сработает для украинцев", – отмечал он.

Контекст:

15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.

Теги: Германия, Украина, Бразилия, инаугурация, вторжение, Владимир Зеленский, Европа, российская агрессия, война России против Украины, встреча, церемония, Юлия Свириденко
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