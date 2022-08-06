Минобороны США показало отправку в Украину партии гуманитарной помощи. Видео

"Груз с гуманитарной помощью, направляющийся в Украину, загружается на борт самолета в рамках миссии программы военных продаж США на базе ВВС Дувр, штат Делавэр", – говорится в сообщении.
Дату события в министерстве не уточнили.
Пресс-служба отметила, что с 2014 года США выделили Украине помощи в общей сложности на более чем $8,8 млрд, "включая как помощь, связанную с безопасностью, так и нет".
"США подтверждают свою твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, поддержку безопасной и процветающей Украины", – подчеркнули в Пентагоне.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
1 августа президент США Джо Байден утвердил 17-й пакет военной помощи Украине в размере $550 млн. Он предназначен для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".