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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны США показало отправку в Украину партии гуманитарной помощи. Видео

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США продолжают поддерживать Украину
США продолжают поддерживать Украину
Скриншот: U.S. Department of Defense (DoD) / Facebook

Министерство обороны США показало отправку с базы в Делавэре груза помощи для Украины. Видео опубликовано 6 августа в Facebook Пентагона.

"Груз с гуманитарной помощью, направляющийся в Украину, загружается на борт самолета в рамках миссии программы военных продаж США на базе ВВС Дувр, штат Делавэр", – говорится в сообщении.

Дату события в министерстве не уточнили.

Пресс-служба отметила, что с 2014 года США выделили Украине помощи в общей сложности на более чем $8,8 млрд, "включая как помощь, связанную с безопасностью, так и нет".

"США подтверждают свою твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, поддержку безопасной и процветающей Украины", – подчеркнули в Пентагоне. 

https://www.facebook.com/DeptofDefense/videos/835846160652249/

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

1 августа президент США Джо Байден утвердил 17-й пакет военной помощи Украине в размере $550 млн. Он предназначен для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

Теги: США, Пентагон, помощь, гуманитарная помощь, Делавэр
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