Минветеранов и Красный Крест проведут мониторинг качества предоставления услуги по выплате 4 тыс. грн ветеранам

Об этом пресс-центр Минветеранов сообщил 12 апреля.
В рамках мониторинга проведут телефонный опрос граждан. Звонить будут тем людям, которые подали заявки на получение помощи от Красного Креста в ходе первого и второго этапов совместного проекта Минветеранов и Красного Креста (речь о выплатах в 4 тыс. грн, второй этап завершился 4 апреля) и уже получили первые выплаты.
Согласно релизу, за два этапа Минветеранов получило 25 тыс. заявок на получение такой помощи.
"Во время опроса будут заданы вопросы общего характера с целью улучшения качества услуги. Ни в коем случае нельзя сообщать свои персональные данные, номера банковских счетов, пароли и так далее", – подчеркнули в министерстве.
Ведомство отметило, что с 17 апреля горячая линия поддержки проекта будет закрыта, информационную и техническую поддержку проекту будут оказывать только через электронную почту eveteran@mva.gov.ua.
"Дополнительная регистрация на получение последующих ежемесячных платежей тем, кто получил первые выплаты, не нужна. Красный Крест Украины будет проводить выплаты каждую пятницу до 7 июля 2023 года включительно, что будет означать завершение первого и второго этапов совместного проекта", – добавили авторы релиза.
27 марта министр по делам ветеранов Юлия Лапутина говорила, что помощь по этой программе уже выплатили 10 тыс. украинцев. Общество Красного Креста предварительно оценило эту программу примерно в 500 тыс. грн.