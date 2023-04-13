Минветеранов и Красный Крест проведут мониторинг качества предоставления услуги по выплате 4 тыс. грн ветеранам

Об этом пресс-центр Минветеранов сообщил 12 апреля.

В рамках мониторинга проведут телефонный опрос граждан. Звонить будут тем людям, которые подали заявки на получение помощи от Красного Креста в ходе первого и второго этапов совместного проекта Минветеранов и Красного Креста (речь о выплатах в 4 тыс. грн, второй этап завершился 4 апреля) и уже получили первые выплаты.

Согласно релизу, за два этапа Минветеранов получило 25 тыс. заявок на получение такой помощи.

"Во время опроса будут заданы вопросы общего характера с целью улучшения качества услуги. Ни в коем случае нельзя сообщать свои персональные данные, номера банковских счетов, пароли и так далее", – подчеркнули в министерстве.

Ведомство отметило, что с 17 апреля горячая линия поддержки проекта будет закрыта, информационную и техническую поддержку проекту будут оказывать только через электронную почту eveteran@mva.gov.ua.

"Дополнительная регистрация на получение последующих ежемесячных платежей тем, кто получил первые выплаты, не нужна. Красный Крест Украины будет проводить выплаты каждую пятницу до 7 июля 2023 года включительно, что будет означать завершение первого и второго этапов совместного проекта", – добавили авторы релиза.