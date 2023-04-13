ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минветеранов и Красный Крест проведут мониторинг качества предоставления услуги по выплате 4 тыс. грн ветеранам

В ходе мониторинга проведут телефонный опрос среди получателей помощи
В ходе мониторинга проведут телефонный опрос среди получателей помощи
Фото: depositphotos.com

Министерство по делам ветеранов и Общество Красного Креста Украины проведут мониторинг качества предоставления услуги денежной помощи ветеранам, которые в результате войны получили инвалидность I или II группы.

Об этом пресс-центр Минветеранов сообщил 12 апреля. 

В рамках мониторинга проведут телефонный опрос граждан. Звонить будут тем людям, которые подали заявки на получение помощи от Красного Креста в ходе первого и второго этапов совместного проекта Минветеранов и Красного Креста (речь о выплатах в 4 тыс. грн, второй этап завершился 4 апреля) и уже получили первые выплаты. 

Согласно релизу, за два этапа Минветеранов получило 25 тыс. заявок на получение такой помощи. 

"Во время опроса будут заданы вопросы общего характера с целью улучшения качества услуги. Ни в коем случае нельзя сообщать свои персональные данные, номера банковских счетов, пароли и так далее", – подчеркнули в министерстве.

Ведомство отметило, что с 17 апреля горячая линия поддержки проекта будет закрыта, информационную и техническую поддержку проекту будут оказывать только через электронную почту eveteran@mva.gov.ua. 

"Дополнительная регистрация на получение последующих ежемесячных платежей тем, кто получил первые выплаты, не нужна. Красный Крест Украины будет проводить выплаты каждую пятницу до 7 июля 2023 года включительно, что будет означать завершение первого и второго этапов совместного проекта", – добавили авторы релиза.

Контекст:

27 марта министр по делам ветеранов Юлия Лапутина говорила, что помощь по этой программе уже выплатили 10 тыс. украинцев. Общество Красного Креста предварительно оценило эту программу примерно в 500 тыс. грн.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ветераны, горячая линия, Красный Крест, инвалидность, выплаты, Министерство по делам ветеранов, Юлия Лапутина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Трендовый педикюр этой весны – ярко-красный. Пять фото для вдохновения
Трендовый педикюр этой весны – ярко-красный. Пять фото для вдохновения
Галина ГРИШИНА
38-летний Остапчук перестал скрывать 22-летнюю возлюбленную и выложил в сеть фото их поцелуя в лифте
38-летний Остапчук перестал скрывать 22-летнюю возлюбленную и выложил в сеть фото их поцелуя в лифте
Галина ГРИШИНА
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Мишина до похудения. Фото до и после
Как выглядела Мишина до похудения. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Как выбрать свежее мясо, чтобы получился вкусный и ароматный шашлык
Как выбрать свежее мясо, чтобы получился вкусный и ароматный шашлык
Галина ГРИШИНА
"Подняла подолы до смелых высот". Умерла 93-летняя Мэри Куант – дизайнер, которая придумала мини-юбку
"Подняла подолы до смелых высот". Умерла 93-летняя Мэри Куант – дизайнер, которая придумала мини-юбку
Галина ГРИШИНА
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним
Галина ГРИШИНА
Названы имена и критерии отбора украинских артистов, которые выступят в интервал-актах полуфиналов "Евровидения 2023"
Названы имена и критерии отбора украинских артистов, которые выступят в интервал-актах полуфиналов "Евровидения 2023"
Галина ГРИШИНА
Салат всего из пяти ингредиентов. Кулинарный эксперт рассказала, что следует добавлять в последнюю очередь
Салат всего из пяти ингредиентов. Кулинарный эксперт рассказала, что следует добавлять в последнюю очередь
Галина ГРИШИНА
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье
Маникюр цвета фуксии. Пять эффектных вариантов
Маникюр цвета фуксии. Пять эффектных вариантов
Депардье обвинили в домогательствах и сексуальном насилии 13 женщин. Одной из его предполагаемых жертв было 17 лет
Депардье обвинили в домогательствах и сексуальном насилии 13 женщин. Одной из его предполагаемых жертв было 17 лет
Галина ГРИШИНА
Мишина снялась в платье со смелым вырезом в зоне декольте
Мишина снялась в платье со смелым вырезом в зоне декольте
Смажьте паску этими продуктами перед выпеканием, и она станет особо аппетитной и румяной
Смажьте паску этими продуктами перед выпеканием, и она станет особо аппетитной и румяной
"Просто хотела поделиться эмоциями". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала пляжное фото
"Просто хотела поделиться эмоциями". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала пляжное фото
  HBO снимает сериал о Гарри Поттере по книгам Роулинг. Вышел первый тизер
  HBO снимает сериал о Гарри Поттере по книгам Роулинг. Вышел первый тизер
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (76988)
2
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа (56966)
3
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (56325)
4
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта (53592)
5
49-летняя Клум снялась топлес. Фото (53408)
6
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать (52649)
7
Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов (43219)
8
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним (42396)
 
 
 
 