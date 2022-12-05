"Мир – не врач с большим опытом, а Путин – не пациент". Зеленский отверг призывы к переговорам с РФ

Зеленский: Мир – это не врач с большим опытом, это не врач Путина Фото: EPA

Как отмечает издание, интересы Киева и Запада могут разойтись, поскольку смерти, разрушения и гнев по поводу военных преступлений России закалили украинское общественное мнение против компромиссов с Москвой.

В то же время некоторые союзники опасаются, что попытка Украины вернуть себе Крым может привести к опасной эскалации со стороны президента РФ Владимира Путина, возможно, с применением ядерного оружия. Уже есть слабые призывы к переговорам с Россией, призывы, которые Зеленский отвергает.

"Мир – это не врач с большим опытом, это не врач Путина, и Путин – не пациент этого мира", – прокомментировал он призывы к переговорам.