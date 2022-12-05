"Мир – не врач с большим опытом, а Путин – не пациент". Зеленский отверг призывы к переговорам с РФ

Как отмечает издание, интересы Киева и Запада могут разойтись, поскольку смерти, разрушения и гнев по поводу военных преступлений России закалили украинское общественное мнение против компромиссов с Москвой.
В то же время некоторые союзники опасаются, что попытка Украины вернуть себе Крым может привести к опасной эскалации со стороны президента РФ Владимира Путина, возможно, с применением ядерного оружия. Уже есть слабые призывы к переговорам с Россией, призывы, которые Зеленский отвергает.
"Мир – это не врач с большим опытом, это не врач Путина, и Путин – не пациент этого мира", – прокомментировал он призывы к переговорам.
Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины "прекратить огонь" и сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет на повестке дня.
В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".