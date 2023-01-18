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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Много раненых и погибших, техника разбита. ГУР опубликовало разговор оккупанта с другом

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Оккупант рассказал, как идут бои с украинскими военными
Оккупант рассказал, как идут бои с украинскими военными
Фото: EPA

Военнослужащий России в телефонном разговоре с другом рассказал, что у них много убитых и раненых, а техника уничтожена военными сил обороны Украины. Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook 18 января.

"Слухи дошли, что неизвестно, мы, может, в апреле только приедем – х..й его знает, приедем или нет, тут жесть. Вот в 2,5 км от "укропов" стою. За...бали перестрелки. "200-х" до х...я, "300-х" до х...я. Думал, я на курорт поеду – я ...бал такой курорт. Здесь и народу до х...я, и толку нет", – говорит он.

Оккупант заявляет, что перестрелки идут только из минометов, а от автоматов толку нет.

"Технику порасх...яривали, вот сейчас ждут, когда новая приедет", – говорит он.  

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/1701691483581050/

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Теги: военная техника, перестрелка, российская агрессия, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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