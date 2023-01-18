Много раненых и погибших, техника разбита. ГУР опубликовало разговор оккупанта с другом

"Слухи дошли, что неизвестно, мы, может, в апреле только приедем – х..й его знает, приедем или нет, тут жесть. Вот в 2,5 км от "укропов" стою. За...бали перестрелки. "200-х" до х...я, "300-х" до х...я. Думал, я на курорт поеду – я ...бал такой курорт. Здесь и народу до х...я, и толку нет", – говорит он.

Оккупант заявляет, что перестрелки идут только из минометов, а от автоматов толку нет.

"Технику порасх...яривали, вот сейчас ждут, когда новая приедет", – говорит он.