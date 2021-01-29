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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе ранены двое украинских военнослужащих

Российские оккупанты сбросили с беспилотника выстрел ВОГ-17 на позиции украинских военных возле Водяного, сообщает штаб операции Объединенных сил.

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Состояние здоровья пострадавших военнослужащих удовлетворительное
Состояние здоровья пострадавших военнослужащих удовлетворительное
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Боевики на Донбассе в полдень 29 января ранили двух украинских военнослужащих. Об этом в Facebook сообщат штаб операции Объединенных сил.

Российские оккупанты сбросили с беспилотника выстрел ВОГ-17 на позиции украинских военных возле Водяного Донецкой области.

Украинских бойцов с осколочными ранениями доставили в лечебное учреждение, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1050449455447670

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. 

Теги: Россия, Украина, военные, боевики, раненые, беспилотники, Водяное, ВСУ, война на Донбассе
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