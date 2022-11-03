На Житомирской трассе восстановили мост, который стал препятствием для оккупантов во время их наступления на Киев

"Сегодня проезд открыт в обе стороны на трассе М-06 Киев – Чоп. Этот мост по Житомирской трассе стал препятствием для оккупантов во время их наступления на Киев в феврале. После деоккупации менее чем через два месяца на остатках старых конструкций восстановили левый проезд по мосту", – написал он.

Тимошенко отметил, что в мае было возобновлено движение по трассе М-06 для грузового автотранспорта и начато капитальное восстановление правой части разрушенного моста. Теперь мост заработал полноценно.