На Житомирской трассе восстановили мост, который стал препятствием для оккупантов во время их наступления на Киев

"Сегодня проезд открыт в обе стороны на трассе М-06 Киев – Чоп. Этот мост по Житомирской трассе стал препятствием для оккупантов во время их наступления на Киев в феврале. После деоккупации менее чем через два месяца на остатках старых конструкций восстановили левый проезд по мосту", – написал он.
Тимошенко отметил, что в мае было возобновлено движение по трассе М-06 для грузового автотранспорта и начато капитальное восстановление правой части разрушенного моста. Теперь мост заработал полноценно.
Мост через реку Ирпень возле Стоянки был разрушен, чтобы воспрепятствовать наступлению российских войск на Киев.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. 18 апреля заработала временная переправа возле Стоянки на автотрассе Киев – Житомир.