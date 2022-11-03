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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Житомирской трассе восстановили мост, который стал препятствием для оккупантов во время их наступления на Киев

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Проезд открыт в обе стороны на трассе М-06 Киев Чоп
Проезд открыт в обе стороны на трассе М-06 Киев – Чоп
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

В Стоянке Киевской области восстановили мост, который стал препятствием для российских оккупантов во время их наступления на Киев в феврале 2022 года. Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил 3 ноября в Telegram.

"Сегодня проезд открыт в обе стороны на трассе М-06 Киев – Чоп. Этот мост по Житомирской трассе стал препятствием для оккупантов во время их наступления на Киев в феврале. После деоккупации менее чем через два месяца на остатках старых конструкций восстановили левый проезд по мосту", – написал он.

Тимошенко отметил, что в мае было возобновлено движение по трассе М-06 для грузового автотранспорта и начато капитальное восстановление правой части разрушенного моста. Теперь мост заработал полноценно.

Контекст:

Мост через реку Ирпень возле Стоянки был разрушен, чтобы воспрепятствовать наступлению российских войск на Киев.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. 18 апреля заработала временная переправа возле Стоянки на автотрассе Киев – Житомир.

Теги: Россия, Украина, война, Киевская область, Чоп, мост, наступление, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, проезд, деоккупация, восстановление
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