Начальник штаба "Азова" Кротевич: Украина – самое родное, что есть у меня в жизни

"Мне задали такой вопрос в [московском СИЗО] "Лефортово". Он звучал так: "Что для тебя Украина?" Я им сказал, что это личное. Я на этот вопрос не хочу отвечать", – отметил Кротевич.

По его мнению, отношение к Украине, как к родной, должно быть у каждого украинского военнослужащего.

"Для меня, если определять... "Украинцы" – это ассоциация со словами "независимость", "свобода". Но именно для меня что такое Украина? Украина – это самое родное, что есть у меня в жизни. И все. Я считаю, что у каждого военного Украина именно такая должна быть. И мои родители это понимают. Им сложно это воспринять, естественно, но они понимают, что для меня сама Украина – это моя самая родная мать. Я не знаю. Я могу это как бы эмоционально описать, но слов не хватает. Понимаете? Как описать любовь? Что такое любовь? Вот что такое Украина для меня. Это самое родное, что у меня есть. Я не знаю, на самом деле это на эмоциональном каком-то, чувствительном уровне. То есть нет, там, логичного объяснения, почему так", – подчеркнул Кротевич.

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться. Полный текст интервью

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