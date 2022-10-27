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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Украина – самое родное, что есть у меня в жизни

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Кротевич: Родители понимают, что для меня Украина это моя самая родная мать
Кротевич: Родители понимают, что для меня Украина – это моя самая родная мать
Фото: Полк АЗОВ - офіційний канал / Telegram

Начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич (позывной Тавр) рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что считает Украину самым родным, что есть в его жизни.

"Мне задали такой вопрос в [московском СИЗО] "Лефортово". Он звучал так: "Что для тебя Украина?" Я им сказал, что это личное. Я на этот вопрос не хочу отвечать", – отметил Кротевич.

По его мнению, отношение к Украине, как к родной, должно быть у каждого украинского военнослужащего.

"Для меня, если определять... "Украинцы" – это ассоциация со словами "независимость", "свобода". Но именно для меня что такое Украина? Украина – это самое родное, что есть у меня в жизни. И все. Я считаю, что у каждого военного Украина именно такая должна быть. И мои родители это понимают. Им сложно это воспринять, естественно, но они понимают, что для меня сама Украина – это моя самая родная мать. Я не знаю. Я могу это как бы эмоционально описать, но слов не хватает. Понимаете? Как описать любовь? Что такое любовь? Вот что такое Украина для меня. Это самое родное, что у меня есть. Я не знаю, на самом деле это на эмоциональном каком-то, чувствительном уровне. То есть нет, там, логичного объяснения, почему так", – подчеркнул Кротевич.

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Кротевичу 29 лет. Военнослужащий, как он сам рассказал, родился в Измаиле Одесской области, но его родной город – Симферополь. "Крым. Реалии" сообщает, что семья Кротевича жила в Крыму с 1989 года (сестре военнослужащего Сандре в детстве нужно было лечение от астмы).

В детстве Тавр увлекался рисованием, учился в Симферопольской школе искусств, учил английский и немецкий языки. Окончив школу, Кротевич поступил в Академию водного транспорта и переехал в Киев. В 2013-м принимал участие в Революции достоинства, потом пошел на фронт защищать государство. В полку "Азов" – с 2014 года, в академии обучение завершил уже заочно.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Украина, Азовсталь, военнослужащий, Богдан Кротевич
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