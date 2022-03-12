Над Киевом сбили новейший российский беспилотник, начиненный взрывчаткой

Беспилотники "Куб" появились в российской армии три года назад Фото: Pravda Gerashchenko / Telegram

Цаплиенко опубликовал фотографию сбитого БПЛА, лежащего на проезжей части дороги.

По данным Геращенко, российский беспилотник упал на улице Хорива, он нес "килограмм взрывчатки (пластида) с металлическими шариками".

"Судя по всему, это был дрон-камикадзе модели "Куб", который из-за рукожопости своих конструкторов и эксплуатанта не выполнил поставленное задание. Судя по техническим данным, он может переносить до 3 кг груза", – написал советник главы МВД.

Об испытаниях военными беспилотника "Куб" российские СМИ писали в 2019 году.

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