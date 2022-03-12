Над Киевом сбили новейший российский беспилотник, начиненный взрывчаткой

Цаплиенко опубликовал фотографию сбитого БПЛА, лежащего на проезжей части дороги.
По данным Геращенко, российский беспилотник упал на улице Хорива, он нес "килограмм взрывчатки (пластида) с металлическими шариками".
"Судя по всему, это был дрон-камикадзе модели "Куб", который из-за рукожопости своих конструкторов и эксплуатанта не выполнил поставленное задание. Судя по техническим данным, он может переносить до 3 кг груза", – написал советник главы МВД.
Об испытаниях военными беспилотника "Куб" российские СМИ писали в 2019 году.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
С начала российского вторжения в Украину масштабным бомбардировкам подвергаются Мариуполь, Киев и близлежащие города, Харьков, Изюм, Чернигов, Сумы, Ахтырка и другие населенные пункты страны. Погибли сотни мирных жителей.
Киев оккупанты пытаются окружить.