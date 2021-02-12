Небензя заявил, что "Украина оккупировала Украину". Кравчук обратил внимание на неуважение РФ к международному праву

Россия демонстрирует неуважение к нормам и принципам международного права и не отвечает взаимностью на шаги, которые делает Украина для урегулирования ситуации на Донбассе, говорил первый президент Украины Леонид Кравчук на заседании Совета Безопасности ООН. Постпред России в ООН Василий Небензя повторил тезис о том, что РФ не считает себя стороной Минских соглашений.

Небензя заявил, что Киев "упорно не желает" выполнять свои обязательства по Минским соглашениям Фото: russiaun.ru

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН 11 февраля, что Украина оккупировала свои территории. Заседание транслировали на канале in time Ukraine.

Так Небензя отреагировал на выступление постоянного представителя Германии в ООН Кристофа Хойсгена, который подчеркнул, что именно Россия вторглась в Крым и на восток Украины.

"[Вторжение в Украину] было преподнесено Россией как внутреннее восстание, но мы знаем из уст президента РФ Владимира Путина, который наградил российских солдат, участвовавших в этой наступательной операции, что именно российские военнослужащие вторглись в Украину. Это не прозвучало в выступлении Василия", – сказал Хойсген.

Он отметил, что внимательно слушал Небензю, который говорил раньше. "У меня такое впечатление сложилось, что Украина вторглась в Россию, а не наоборот", – саркастически заметил немецкий дипломат.

Небензя ответил, что Хойсген "играл понятиями, кто кого оккупировал".

"На этот вопрос есть простой ответ. Украина оккупировала Украину, к сожалению, и ведет войну на своей собственной территории", – заявил представитель России. Перед этим он утверждал, что РФ не является стороной Минских соглашений, а Киев "упорно не желает" выполнять свои обязательства, предусмотренные комплексом мер.

Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук, который представлял страну на заседании Совета Безопасности, выступал перед Хойсгеном.

Он подчеркивал, что Россия демонстрирует неуважение к нормам и принципам международного права и не отвечает взаимностью на шаги, которые делает Украина для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Обструкции и блокирование становятся практически нормой поведения российской делегации в ТКГ. [...] Фактически Российская Федерация превратила отдельные районы Донецкой и Луганской областей, а также Крым в свой крупный военный форпост", – отмечал Кравчук, его выступление цитирует пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное состоянию выполнения Минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе, созвала Россия. Оно прошло в онлайн-формате. Реплики Небензи в ответ на заявления дипломатов были последними на заседании.

Итоговых деклараций или резолюций встреча не предусматривала, но Эстония, Франция, Ирландия, Бельгия, Германия, Великобритания и Норвегия обнародовали совместное заявление, в котором напомнили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Специальный представитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау констатировала, что переговоры в рамках ТКГ находятся в тупике.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.