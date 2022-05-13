"Нельзя было убивать десятки тысяч людей". Зеленский заявил, что Украина никогда не признает автономию ОРДЛО

Об этом в интервью RAI 1, опубликованном 13 мая в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
Ведущий итальянского телеканала спросил президента, может ли Украина признать широкую автономию ОРЛО и ОРДО.
"Широкая автономия Донбасса? Там ничего не осталось. Как широкая автономия? Чего? Воду мы поставляем этой территории… Люди хотят вернуться в свои дома. Они [российские оккупанты] разрушили сейчас ту часть, которую мы контролировали. Они предлагали не широкую автономию. Сейчас они признали территории Донецка, Луганска… они признали их отдельными республиками... которые не входят в состав Украины", – констатировал Зеленский.
По его словам, Россия, которая после признания "ЛДНР" ввела свои войска на Донбасс, не вела с Украиной переговоров об автономии региона, а "просто пришла забрать это".
"Перед тем как говорить о том или ином формате этих территорий, нельзя было убивать десятки тысяч людей... Они убили, разрушили и говорят: "Давайте теперь автономию". Мы никогда не признаем их автономию", – резюмировал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Госдума РФ 15 февраля 2022 года приняла обращение о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик". 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании группировок и подписал соответствующие указы в присутствии главарей "ЛДНР".
Утром 24 февраля Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
По данным ООН на 12 мая, в результате войны РФ подтверждена гибель 3541 мирного жителя в Украине и ранение 3785. Фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.