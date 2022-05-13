"Нельзя было убивать десятки тысяч людей". Зеленский заявил, что Украина никогда не признает автономию ОРДЛО

Зеленский: Перед тем как говорить о том или ином формате ОРДЛО, нельзя было убивать десятки тысяч людей в Украине Фото: president.gov.ua

Об этом в интервью RAI 1, опубликованном 13 мая в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Ведущий итальянского телеканала спросил президента, может ли Украина признать широкую автономию ОРЛО и ОРДО.

"Широкая автономия Донбасса? Там ничего не осталось. Как широкая автономия? Чего? Воду мы поставляем этой территории… Люди хотят вернуться в свои дома. Они [российские оккупанты] разрушили сейчас ту часть, которую мы контролировали. Они предлагали не широкую автономию. Сейчас они признали территории Донецка, Луганска… они признали их отдельными республиками... которые не входят в состав Украины", – констатировал Зеленский.

По его словам, Россия, которая после признания "ЛДНР" ввела свои войска на Донбасс, не вела с Украиной переговоров об автономии региона, а "просто пришла забрать это".

"Перед тем как говорить о том или ином формате этих территорий, нельзя было убивать десятки тысяч людей... Они убили, разрушили и говорят: "Давайте теперь автономию". Мы никогда не признаем их автономию", – резюмировал Зеленский.

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