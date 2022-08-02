Невзлин: Когда я узнал, что началась война, почувствовал ужасный стыд за то, что как гражданин РФ пусть косвенно, но причастен к разрушениям, ранениям и убийствам мирных украинцев

По словам Невзлина, 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ, он испытал шок.

"Я себя считаю нормальным человеком. Для нормального человека войны между Украиной и Россией быть не может. Во-вторых, ужасный стыд перед украинцами за то, что я – гражданин Российской Федерации, родившийся там и проживший в Москве в свое время 43 года, – пусть косвенно, но причастен к тому, что происходит. А именно к убийствам, разрушениям, ранениям мирных украинских граждан и вообще ко всему этому ужасу, который начался 24 февраля", – подчеркнул бизнесмен.

Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение. Читайте полный текст интервью.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Невзлин родился в 1959 году в Москве. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (специальность – "автоматика и вычислительная техника") и Московский институт народного хозяйства (специальность – "менеджмент и маркетинг").

С 1996 года Невзлин занимал должность вице-президента компании ЮКОС (МЕНАТЕП в 1995 году приобрел 78% ее акций), он был одним из совладельцев компании. В 2001–2003 годах бизнесмен был членом Совета Федерации РФ.

Невзлин уехал из России в 2003 году, когда власти предъявили ЮКОСу налоговые претензии и заморозили активы. Сейчас бизнесмен проживает в Израиле, у него есть израильское гражданство. В РФ против Невзлина открыто уголовное дело, ему вменяют уклонение от уплаты налогов, растрату, а также организацию убийств и покушений. В 2008 году Невзлина заочно приговорили в России к пожизненному сроку. Израиль отказался его экстрадировать.

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля 2022 года, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".