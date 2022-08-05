Невзлин: Сечин - человек очень неумный, черно-белый, идиот

По данным Невзлина, в ближайшее окружение Путина, которое имеет на него определенное влияние, входит 10 человек – это бизнесмены, главы госкорпораций, высокопоставленные чиновники, силовики. В первую очередь это бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук. Невзлин утверждает, что Ковальчук имеет на Путина наибольшее влияние.

"Дальше значительное влияние на Путина оказывает его – как это называется? – Игорь Сечин. Что бы о нем ни думали, но он действительно имеет большое влияние, несмотря на скудный ум, но очень, так сказать, трепетную близость к телу вождя. Сечин – человек очень неумный. Ну такой... Как бы это сказать?.. Черно-белый, линейный", – продолжил Невзлин.

Он уточнил, что Сечин, "может быть, скорее не дурак".

"Есть лучшее русское слово. Но я скажу без мата: идиот. Один раз покойный Олег Павлович Табаков рассказывал мне свой диалог с Игорем Сечиным у Табакова дома. Который состоял из того, что Игорь Сечин пил виски и смотрел тупо в какую-то точку, сидя в кресле. А где-то через часа два монолога Олега Павловича он сказал: "Как же я их всех ненавижу..." – "Кого?" – спросил Олег Павлович. "Горбачева и Ельцина". – "Почему?" – спросил Олег Павлович. "За развал Союза", – сказал Сечин. Это был весь такой вечер", – добавил Невзлин.

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