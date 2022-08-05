Невзлин: Сечин - человек очень неумный, черно-белый, идиот

По данным Невзлина, в ближайшее окружение Путина, которое имеет на него определенное влияние, входит 10 человек – это бизнесмены, главы госкорпораций, высокопоставленные чиновники, силовики. В первую очередь это бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук. Невзлин утверждает, что Ковальчук имеет на Путина наибольшее влияние.
"Дальше значительное влияние на Путина оказывает его – как это называется? – Игорь Сечин. Что бы о нем ни думали, но он действительно имеет большое влияние, несмотря на скудный ум, но очень, так сказать, трепетную близость к телу вождя. Сечин – человек очень неумный. Ну такой... Как бы это сказать?.. Черно-белый, линейный", – продолжил Невзлин.
Он уточнил, что Сечин, "может быть, скорее не дурак".
"Есть лучшее русское слово. Но я скажу без мата: идиот. Один раз покойный Олег Павлович Табаков рассказывал мне свой диалог с Игорем Сечиным у Табакова дома. Который состоял из того, что Игорь Сечин пил виски и смотрел тупо в какую-то точку, сидя в кресле. А где-то через часа два монолога Олега Павловича он сказал: "Как же я их всех ненавижу..." – "Кого?" – спросил Олег Павлович. "Горбачева и Ельцина". – "Почему?" – спросил Олег Павлович. "За развал Союза", – сказал Сечин. Это был весь такой вечер", – добавил Невзлин.
Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение. Читайте полное интервью
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
По информации Невзлина, в окружение Путина входят, кроме Сечина и Ковальчука, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, бизнесмены Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, а также несколько высокопоставленных сотрудников администрации президента – первые заместители руководителя АП Сергей Кириенко и Алексей Громов и заместитель руководителя Дмитрий Козак. При этом сам руководитель администрации Антон Вайно, по мнению бизнесмена, не имеет никакого влияния. Большую часть решений принимает единолично, но иногда советуется с небольшой группой своих соратников, рассказал Невзлин.
В 2020 году бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов рассказал, что в ближайший круг президента РФ тогда входили шесть человек: Патрушев, Бортников, Ковальчук, Вайно, а также директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и бывший глава администрации президента Сергей Иванов.