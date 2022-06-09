Невзоров: Основная подготовка российских полицейских для их миссии в Украине – в умении быстро укладывать друг друга в черные пластиковые мешки

"Посмотрите, как они боятся. То ли из Питера, то ли из Москвы Россия должна была отправить 150 полицейских в Украину. Понятно, что вернутся двое, а 148 могил будут украшены резиновыми дубинками, связанными крест на крест. В лучшем случае", – сообщил Невзоров.

Он подчеркнул, что скорее всего, Россия не станет забирать их тела.

"Как мы знаем, российская власть вообще не любит опознавать своих покойников. А тут она с полным правом может сказать: "Ребята, у вас забрало запотело. Откуда мы знаем, кто вы такие?" – отметил публицист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Бацман обратила внимание на тот факт, что в России погибших в Украине бойцов признают пропавшими без вести, чтобы не выплачивать денежное пособие их семьям.

"Вероятно, не случайно сейчас основная подготовка российских полицейских для их миссии в Украине заключается в умении быстро укладывать друг друга в черные пластиковые мешки. Это единственное умение, которое может им пригодиться. Мне совершенно не смешно, потому что мы имеем дело с абсолютно маразматической реальностью", – заметил Невзоров.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube