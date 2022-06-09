Невзоров: Основная подготовка российских полицейских для их миссии в Украине – в умении быстро укладывать друг друга в черные пластиковые мешки

"Посмотрите, как они боятся. То ли из Питера, то ли из Москвы Россия должна была отправить 150 полицейских в Украину. Понятно, что вернутся двое, а 148 могил будут украшены резиновыми дубинками, связанными крест на крест. В лучшем случае", – сообщил Невзоров.
Он подчеркнул, что скорее всего, Россия не станет забирать их тела.
"Как мы знаем, российская власть вообще не любит опознавать своих покойников. А тут она с полным правом может сказать: "Ребята, у вас забрало запотело. Откуда мы знаем, кто вы такие?" – отметил публицист.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Бацман обратила внимание на тот факт, что в России погибших в Украине бойцов признают пропавшими без вести, чтобы не выплачивать денежное пособие их семьям.
"Вероятно, не случайно сейчас основная подготовка российских полицейских для их миссии в Украине заключается в умении быстро укладывать друг друга в черные пластиковые мешки. Это единственное умение, которое может им пригодиться. Мне совершенно не смешно, потому что мы имеем дело с абсолютно маразматической реальностью", – заметил Невзоров.
По данным Генштаба ВСУ на 9 июня, потери российских оккупантов в Украине достигли около 31,7 тыс. военных.
В исследовании "Важных историй", опубликованном 9 июня, сообщили, что после 24 февраля президенту РФ Владимиру Путину россияне написали более миллиона жалоб на минобороны России – в шесть раз больше довоенного показателя. Почти 42 тыс. человек пожаловались на отсутствие помощи в поиске пропавших без вести и военнопленных.