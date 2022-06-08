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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Человек, с легкостью убивший 100 тыс. человек и не потерявший желания делать трупы дальше, не задумываясь, убьет 100 млн

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Невзоров: Военная победа Украины несомненна. Я ее ощущаю
Невзоров: Военная победа Украины несомненна. Я ее ощущаю
Фото: nevzorovofficial / Instagram

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский телеведущий и публицист Александр Невзоров рассказал, решится ли президент РФ Владимир Путин нанести ядерный удар и как российские угрозы влияют на коллективный Запад.

"Когда война будет проиграна, начнется поиск виноватых по всей стране, и вы все равно получите жуткий, неуправляемый хаос на своих границах. Военная победа Украины, если только этот сумасшедший не начнет кидаться ядерными бомбами, несомненна. Я ее ощущаю очень близко", – заявил Невзоров.

Он убежден, что у России как государства нет шансов на существование.

"У нее был бы шанс существовать, если бы был арестован и предан суду Путин, была бы распущена и арестована Госдума. Россия показала миру, что она – невыносимый партнер, ненадежный и опасный сосед. Понятно, никто не позволит ей существовать. А та жопа, в которую загоняют Россию мракобесием и риторикой, которая все страшнее и яростнее, портит ее репутацию. Ведь когда [пропагандист Владимир] Соловьев начинает кричать про атомные бомбы, он же убеждает весь мир в том, что Россия не имеет права на существование. Этот мир жутко впечатлительный. Они же начинают верить", – пояснил публицист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По его мнению, Путин может применить ядерное оружие.

"Мы понимаем, что человек, который с легкостью убил 100 тыс. человек, включая собственные потери солдат и убитых украинцев... Представьте себе, что это такое. Это 700 вагонов, набитых трупами доверху. Если бы Путин вздумал прогуляться мимо дел рук своих, представьте, сколько бы часов ему пришлось идти мимо этих вагонов! И тот, кто это сделал, у кого не шевельнулась ни одна струнка в мозгу, ни один нейрончик, и кто не потерял своего настроения, своего желания делать трупы дальше, тот, кто убил 100 тыс. человек, легко убьет 100 млн. Не задумываясь", – подчеркнул Невзоров.

Он полагает, что вероятность ядерного удара зависит от успешности военных действий Украины.

"Как ни странно, чем успешнее будут военные действия Украины, тем меньше у Путина останется возможности ударить ядерным оружием. По одной простой причине: сейчас все поля баталий уже настолько тесно соприкасаются, что невозможно бить тактическим оружием по украинской армии, не задевая орков из "ЛДНР". Ему их не жалко. Но там же находятся те, кого ему еще следовало пожалеть. Офицерский корпус в России не бесконечен. А росгвардейцы пригодятся ему и здесь. Может быть, лишний удар резиновой дубинкой и спасет его царствование, как он думает. А всей массой он не готов пожертвовать", – сказал Невзоров.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Вскоре после вторжения России в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

В Пентагоне считают, что, если Украина и дальше будет успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Украина, ядерное оружие, война, Госдума, вторжение, Алеся Бацман, Владимир Соловьев, российская агрессия, война России против Украины, ядерный удар
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