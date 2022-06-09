ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: В 2022 году вся Россия ухнула в эту дыру сортирного путинского режима

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Невзоров: В России существует демонстративное наплевательство на так называемый свой народ
Невзоров: В России существует демонстративное наплевательство на так называемый свой народ
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Было бы достаточно отказаться от трех дней войны, чтобы профинансировать строительство канализации практически во всех областях России, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский телеведущий и публицист Александр Невзоров.

"Путина не беспокоит, что закрыли McDonald's, а Лаврова цена на лук или гречку тоже не трогает. Они как принимали ванны из черной икры со 100-летним бренди, так и будут это делать. Что касается народа, им всегда было плевать", – отметил собеседник.

Невзоров рассказал, что в России до сих пор погибают люди из-за отсутствия канализации.

"Где-то в Батайске женщина, проломив собой дощатый пол сортира, утонула. Тоже мне событие! Каждый год 120, 140, 180 таких случаев. На 140 млн населения эти сортиры берут свою дань студентами, старушками, детьми. И я бы сказал, еще скромничают. Могли бы поглощать и больше. Почему об этом случае заговорили в 2022-м, когда вся Россия ухнула целиком в дыру сортирного путинского режима?" – обратил внимание Невзоров.

Он заявил, что проблема не решается из-за наплевательского отношения руководства страны к своим гражданам.

"Нужно было бы отказаться от трех дней войны, чтобы на эти деньги сделать канализацию практически всем областям России. Но тем не менее, что существует демонстративное наплевательство на так называемый свой народ. А санкции, что?.. Ну, осталась ЛДПР без импортной косметики. Они как-нибудь уголечком подведут глаза, а щеки свеклой – и все у них будет в порядке", – сказал Невзоров.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". Изначально планировалось, что эмбарго на нефть будет полным.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – 10,5 тыс.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, санкции, война, экономика, Алеся Бацман, война России против Украины, канализация, интервью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Думала, ищу принца, но все это время мне была нужна принцесса". 42-летняя Ребел Уилсон показала свою новую возлюбленную
"Думала, ищу принца, но все это время мне была нужна принцесса". 42-летняя Ребел Уилсон показала свою новую возлюбленную
"Внутренность ее я еще тогда поняла. Ищет, где лучше". Учительница школы, где училась Ани Лорак, высказалась о замалчивающей войну певице
"Внутренность ее я еще тогда поняла. Ищет, где лучше". Учительница школы, где училась Ани Лорак, высказалась о замалчивающей войну певице
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды
  "Русский язык ни в чем не виноват, несмотря на то, что им пользуется враг". Дорн заявил, что не будет отказываться от русскоязычных песен
  "Русский язык ни в чем не виноват, несмотря на то, что им пользуется враг". Дорн заявил, что не будет отказываться от русскоязычных песен
  "Буремні вірші". Зибров, Пивоваров и Мазур приняли участие в творческом проекте Шилько. Видео
  "Буремні вірші". Зибров, Пивоваров и Мазур приняли участие в творческом проекте Шилько. Видео
"Машина стала домом, который украшают цветы от военных". Могилевская сделала селфи в авто после концерта
"Машина стала домом, который украшают цветы от военных". Могилевская сделала селфи в авто после концерта
"Если не справимся, то потом с автоматами будут бегать наши дети". Бронюк призвал русскоговорящих украинцев переходить на украинский язык
"Если не справимся, то потом с автоматами будут бегать наши дети". Бронюк призвал русскоговорящих украинцев переходить на украинский язык
"Снова вместе". Брежнева показала всех своих сестер и мать. Видео
"Снова вместе". Брежнева показала всех своих сестер и мать. Видео
"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь
"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера
"Жанна, почему вы молчите?" Подписчики призвали Бадоеву рассказать о войне в Украине
"Жанна, почему вы молчите?" Подписчики призвали Бадоеву рассказать о войне в Украине
  Птушкин перешел на украинский язык и завел новый канал на YouTube вместо русскоязычного с 6 млн фолловеров
  Птушкин перешел на украинский язык и завел новый канал на YouTube вместо русскоязычного с 6 млн фолловеров
55-летняя Хайек снялась с двумя собаками на полу в ресторане. Фото
55-летняя Хайек снялась с двумя собаками на полу в ресторане. Фото
"Все обстоит иначе". Роднянский прокомментировал высказывание российской актрисы о причинах развода с его сыном – советником Зеленского
"Все обстоит иначе". Роднянский прокомментировал высказывание российской актрисы о причинах развода с его сыном – советником Зеленского
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле
"Имеющий уши, да услышит". Пугачева впервые публично поддержала Галкина, высмеивающего российских пропагандистов
"Имеющий уши, да услышит". Пугачева впервые публично поддержала Галкина, высмеивающего российских пропагандистов
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине (187433)
2
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (82032)
3
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой (35890)
4
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера (25776)
5
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана (23806)
6
"Я никому ничего не должен". В сети обсуждают поведение принца Луи, который на людях строил рожицы матери и показывал ей язык. Видео (20612)
7
"28 лет я высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников. Имею право". Галкин в Израиле записал обращение к россиянам (19962)
8
Анатолий Анатолич рассказал, чем его кума Loboda отличается от Ани Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко (19288)
 
 
 
 